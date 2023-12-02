Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 декабря 2023 года

Уборка ячменя. Фото: growhow.in.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными трудностями из-за войны с Россией, блокады Черноморских портов и на украинско-польской границе. До начала российского вторжения Украина занимала ведущую позицию среди мировых поставщиков ячменя. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны России значительно усложнили экспорт зерна морским транспортом. В результате Украина вынуждена была преимущественно использовать сухопутные маршруты, которые не только менее эффективны, но и более затратны. Кроме того, эти маршруты, как оказалось, также не надежны. С начала октября забастовки польских перевозчиков на украинско-польской границе привели к образованию многокилометровых пробок и серьезно усложнили жизнь украинских аграриев.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 2 декабря.

Читайте также:

По состоянию на 2 декабря средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 275 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 2 декабря. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни немного выросла. Так, в пятницу, 24 ноября, средняя стоимость тонны ячменя составила 4 000 грн. С субботы, 25 ноября, по понедельник, 27 ноября, цена на эту зерновую культуру составляла уже 4 097 грн за тонну. Фактически стоимость тонны ячменя понемногу росла каждый день в течение рабочей недели. В итоге цена выросла до своего недельного максимума в пятницу, 2 декабря, поднявшись до 4 275 грн за тонну.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цена на ячмень в Украине зависит от многих факторов, таких как мировое предложение, сезонность, логистические особенности, география транспорта, расходы на посевной материал, показатели переработки и т.д. Среди факторов качества, влияющих на спрос на зерновые культуры — стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции.

На внутренний рынок этой культуры влияют сезонность и динамика потребляющих отраслей. Цены на ячмень формируют основные потребители и эффективность мировых маркетинговых каналов.

Проблемы с доставками партий ячменя могут возникнуть из-за транспортного несогласования, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, сейчас вторжение России в Украину играет ключевую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина остается одним из ведущих мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают значительное влияние на объемы его производства и экспорта.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна, и сколько в Украине стоят соя и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и подсолнечника . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.