Ціни на зернові в Україні станом на 2 грудня 2023

Збирання ячменю. Фото: growhow.in.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся із серйозними труднощами через війну з Росією, блокади Чорноморських портів та на українсько-польському кордоні. До початку російського вторгнення Україна посідала провідну позицію серед світових постачальників ячменю. Однак постійні обстріли українських портів з боку Росії значно ускладнили експорт зерна морським транспортом. У результаті Україна змушена була переважно використовувати сухопутні маршрути, які не тільки є менш ефективними, а й більш затратні. Крім того, ці маршрути, як виявилось, також не є надійним. З початку жовтня страйки польських перевізників на українсько-польському кордоні призвели до утворення багатокілометрових пробок та серйозно ускладнили життя українських аграріїв.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 2 грудня.

Читайте також:

Станом на 2 грудня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 275 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 2 грудня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів трохи зросла. Так, у п'ятницю, 24 листопада, середня вартість тонни ячменю становила 4 000 грн. З субботи, 25 листопада, по понеділок, 27 листопада, ціна на цю зернову культуру становила вже 4 097 грн за тонну. Фактично вартість тони ячменю потроху зростала кожного дня упродовж робочого тижня. В підсумку ціна зросла до свого тижневого максимуму у п'ятницю, 2 грудня, піднявшись до 4 275 грн за тону.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціна на ячмінь в Україні залежить від багатьох факторів, таких як світова пропозиція, сезонність, логістичні особливості, географія транспорту, витрати на посівний матеріал, показники переробки та інше. Серед факторів якості, що впливають на попит на зернові культури, є стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції.

На внутрішній ринок цієї культури впливають сезонність і динаміка споживаючих галузей. Ціну на ячмінь формують основні споживачі та ефективність світових маркетингових каналів.

Проблеми з доставками партій ячменю можуть виникнути через транспортну неузгодженість, що призводить до затримок у експорті зернових вантажів. На жаль, зараз вторгнення Росії в Україну відіграє ключову роль у формуванні цін на зерно в країні. Незважаючи на те, що Україна залишається одним із провідних світових постачальників ячменю, військові дії значно впливають на обсяги його виробництва та експорту.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна, та скільки в Україні коштують соя та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.