Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 ноября 2023 года

Уборка ячменя. Фото: сinstagram.com/agrodrone_2022

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году значительно усложнен из-за продолжающейся войны. До войны Украина была одним из крупнейших экспортеров ячменя в мире, однако российское вторжение сильно ударило по отечественным аграриям. Россия регулярно обстреливает украинские порты, что сильно усложняет экспорт зерна морским транспортом. В результате Украина может экспортировать зерно по большей части через сухопутные маршруты, которые являются менее эффективными, более дорогими и могут быть заблокированы. С 6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной, требуя вернуть для украинцев систему разрешений на грузоперевозки. Они заблокировали три пункта пропуска для проезда грузового транспорта: Корчева — Краковец, Гребенное — Рава-Русская и Дорохуск — Ягодин.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 21 ноября.

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По состоянию на 21 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 3 917 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 22 ноября. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни существенно возросла. Так, в понедельник, 13 ноября, средняя стоимость тонны ячменя составила 3 536 грн. На следующий день, 14 ноября, цена на зерновую культуру выросла до 3 822 грн за тонну. Уже в среду, 15 ноября, стоимость ячменя снова выросла до 3 828 грн. На этой отметке она держалась до пятницы, 17 ноября. В конце прошлой рабочей недели цена на ячмень достигла своего недельного максимума в 3 917 грн за тонну. В настоящее время цена на ячмень остается на этом уровне.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

К сожалению, сейчас ключевую роль в формировании цен на зерно в стране играет вторжение России в Украину. Несмотря на то, что Украина сохраняет свою лидирующую позицию среди основных мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают серьезное влияние на объемы его производства и экспорта.

Кроме того, цены на ячмень подвержены действию других значимых факторов. Погодные условия, такие как засухи или наводнения, могут негативно отразиться на урожае, повлияв на его доступность на рынке. Неравновесие между спросом и предложением также может вызвать колебания цен с обеих сторон.

Глобальные события, политическая и экономическая нестабильность могут отразиться на мировых ценах. Экономические условия, включая инфляцию и безработицу, также влияют на цены на ячмень, как и на любую зерновую культуру. Нестабильность валютного курса может изменить цены на импорт и экспорт товаров, что также отразится на общей динамике рынка.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на продолжающийся двухлетний конфликт с Россией, Украина сохраняет свой статус одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны. Кроме того, мы напомнили, что происходит на рынке зерна в Украине и как менялись цены на зерновые с лета 2023 года. Этот год для украинских аграриев показался сверхсложным.