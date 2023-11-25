Ціни на зернові в Україні станом на 25 листопада 2023

Збирання ячменю. Фото: agrotimes.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся із серйозними труднощами через війну з РФ та блокаду українсько-польського кордону. До початку вторгнення РФ Україна була одним із провідних світових постачальників ячменю. Але регулярний обстріл українських портів з боку Росії значно ускладнив експорт зерна морським транспортом. Це змушує Україну переважно використовувати сухопутні маршрути, які не лише менш ефективні, а й більш затратні. Крім того, як виявилось, вони також можуть бути заблоковані. З 6 листопада розпочалися страйки польських перевізників на кордоні з Україною. Наразі заблоковано як мінімум 4 пункти пропуску, у бік України в черзі перебувають приблизно 3700 вантажівок.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 25 листопада.

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Станом на 25 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 000 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 25 листопада. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів трохи зросла. Так, з п'ятниці, 17 листопада, до понеділка, 20 листопада, середня вартість тонни ячменю становила 3 917 грн. У вівторок, 21 листопада, ціна на цю зернову культуру зросла до 3 929 грн за тонну. У середу, 22 листопада, вартість ячменю знову зросла, до 3 955 грн. В п'ятницю, 24 листопада, ціна на ячмінь сягнула свого тижневого максимуму у 4 000 грн за тонну. Наразі ціна на ячмінь залишається на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

На жаль, нині вторгнення Росії в Україну відіграє визначальну роль у формуванні цін на зерно в країні. Незважаючи на те, що Україна залишається серед провідних світових постачальників ячменю, військові дії суттєво впливають на обсяги його виробництва та експорту.

Крім цього, ціни на ячмінь зазнають впливу інших значних чинників. Погодні умови, такі як посухи чи повені, можуть негативно зашкодити врожаю, впливаючи з його доступність над ринком. Дисбаланс між попитом та пропозицією також здатний викликати коливання цін в обидві сторони.

Глобальні події, політична та економічна нестабільність можуть вплинути на світові ціни. Економічні умови, включаючи інфляцію та безробіття, також впливають на ціни на ячмінь, так само як і на будь-яку іншу зернову культуру. Нестабільність валютного курсу здатна змінити ціни на імпорт та експорт товарів, що також позначається на загальній динаміці ринку.

Важливо відзначити, що, незважаючи на дворічний конфлікт з Росією, що триває, Україна зберігає свій статус одного з провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та кукурудзи. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни. Крім того, ми нагадали, що відбувається на ринку зерна в Україні та як змінювались ціни на зернові з літа 2023. Цей рік для українських аграріїв видався надскладним.