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Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в мае

6 мая 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 мая 2024 года
Трактор в поле. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Из-за войны с Россией экспорт ячменя из Украины столкнулся с серьезными трудностями. Украина всегда занимала ведущие позиции на мировом рынке зерновых, однако вторжение России и постоянные обстрелы украинских портов на Черном море создали серьезные препятствия для экспортеров зерна. Кроме того, местные перевозчики столкнулись с блокировкой наземных маршрутов по западным границам Украины европейскими фермерами.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 6 мая 2024 года.

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По состоянию на 6 мая средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 075 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 мая 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 6 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

 

Цена на ячмень за последние дни упала на 0,5%. Так, в воскресенье, 28 апреля, средняя стоимость тонны ячменя была равна 5 101 грн. В четверг, 2 мая, стоимость тонны этой зерновой культуры выросла до 5 167 грн. Такая цена ячменя составляла недельный максимум. В выходные цена ячменя существенно упала. В субботу, 4 мая, стоимость этой зерновой культуры упала до 5 075 грн. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 мая 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор серьезно пострадал от вторжения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и кукурузы.

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аграрии
ячмень

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