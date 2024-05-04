Ціни на зернові в Україні станом на 4 травня 2024 року

Комбайн у полі. Фото: Michael Bussmann/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російська агресія призвела до значного зменшення експорту зерна з України. Це сталося через руйнування сільськогосподарських угідь та техніки, а також проблеми з логістикою, пов'язаними з обстрілами українських портів. Попри це наша країна все ще має істотний вплив на світовий ринок зернових. Крім того, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данили Гетьманцева, розблокування польсько-українського кордону наприкінці квітня справило значний позитивний вплив на державні фінанси України. Це призвело до додаткового надходження близько 2,5 мільярда гривень митних платежів до бюджету країни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 4 травня 2024 року.

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Станом на 4 травня середня ціна соняшнику в Україні становить 15 348 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 4 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 0,9%. Так, у п'ятницю, 26 квітня, ціна соняшнику становила 15 210 грн за тонну, що становило мінімум за 7 днів. Така вартість цієї зернової культури протрималась до вівторка, 30 квітня, коли сягнула позначки 15 217 грн за тонну. Вже у середу, 1 травня, вона зросла до свого максимуму у 15 351 грн. У п'ятницю, 3 травня, ціна соняшнику знизилися до 15 348 грн за тонну. Така середня вартість цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зернових

Згідно з висловлюванням економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів загалом не сильно впливає на обсяг експорту зернових. Фахівець зазначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та ячменю.

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