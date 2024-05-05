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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у травні

5 травня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 5 травня 2024 року
Збирання урожаю. Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії в Україну обсяг експорту зерна з країни знизився через обстріли морських портів і руйнування інфраструктури. Запровадження нового морського коридору без участі РФ дозволило значно відновити експорт зернових з України. Втім, наслідки російської агресії продовжують постійно впливати на вітчизняних аграріїв.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 5 травня 2024 року.

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Станом на 5 травня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 974 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 5 травня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 5 траня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зросла на 6,5%. Так, у суботу, 27 квітня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 974 грн. У вівторок, 30 квітня ціна на кукурудзу в Україні почала зростати і становила 6 127 грн грн. У суботу, 4 травня, ціна на цей вид зернових опинились на своєму тижневому максимумі — 6 366 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 5 травня 2024 року
Тижнева динаміка зміни ціна на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор значно постраждав від вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі фінансові збитки, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та ячменю.

Також ми писали, що понад пів мільярда гривень вдалось повернути Міністерству оборони України. Ці кошти були безпідставно сплачені у вигляді ПДВ при придбанні паливно-мастильних матеріалів.

сільське господарство
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зерно
експорт зерна
аграрії

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