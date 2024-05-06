Ціни на зернові в Україні станом на 6 травня 2024 року

Трактор у полі. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через війну з Росією експорт ячменю з України зіштовхнувся із серйозними труднощами. Україна завжди посідала провідні позиції на світовому ринку зернових, проте вторгнення Росії та постійні обстріли українських портів на Чорному морі створили серйозні перешкоди для експортерів зерна. Крім того, місцеві перевізники зіткнулися із блокуванням наземних маршрутів на західних кордонах України європейськими фермерами.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 6 травня 2024 року.

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Станом на 6 травня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 075 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 6 травня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів впала на 0,5%. Так, у неділю, 28 квітня, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 5 101 грн. У четвер, 2 травня, вартість тонни цієї зернової культури зросла до 5 167 грн. Така ціна ячменю становила тижневий максимум. У вихідні ціна ячменю істотно впала. У суботу, 4 квітня, вартість цієї зернової культури впала до 5 075 грн. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор серйозно постраждав від вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та кукурудзи.