Ціни на зернові в Україні станом на 3 травня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну експорт зернових серйозно постраждав та скоротився. Інтенсивні військові дії призвели до пошкодження чи знищення безлічі сільськогосподарських угідь, складів та елеваторів, а також іншої важливої інфраструктури аграрного сектору. Крім того, Росія продовжує атакувати українські порти, а блокування сухопутних маршрутів вітчизняних перевізників через протести європейських фермерів посилює проблеми. Втім, є і гарні новини, фермери півдня України відзначають швидку зміну клімату, що призводить до раннього дозрівання колосу пшениці та ячменю. Це може призвести до того, що жнива почнуться вже наприкінці травня, на 3-4 тижні раніше, ніж звичайно.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 3 травня.

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Станом на 3 травня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 6 254 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 3 травня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх зросла на 2,6%. Так, у четвер, 25 квітня, одна тонна пшениці оцінювалась у 6 096 грн, що становило тижневий мінімум. Вже через день, 27 квітня, вартість пшениці зросла до 6 182 грн за тонну і протрималась на цій позначці 3 дні. У четвер, 2 травня, ціна цієї зернової культури сягнула свого тижневого максимуму у 6 254 грн.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

В якому стані знаходиться експорт зернових в Україні

За словами члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових разом з олійними культурами. Наразі обсяг виробництва України становить до 78 мільйонів тонн. Експерт зазначає, що було втрачено значні площі посівів на сході країни. При цьому задоволення внутрішнього попиту країні необхідно 12-15 мільйонів тонн. Майже весь залишок прямує експортом, причому 90% його здійснюється морським шляхом.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та ячменю.

Ми також писали, що в Україні під кінець весни 2024 року ціни на деякі овочі з "борщового набору" почали набирати обертів. Зокрема, за останній тиждень суттєво подорожчала цибуля.