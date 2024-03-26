Цены на зерновые в Украине на 26 марта 2024 года

Уборка урожая. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России объем экспорта зерна из Украины заметно уменьшился. Это связано с блокадой морских портов и разрушением инфраструктуры. Приблизительно 80% украинских производителей зерна ранее осуществляли поставки зерна морскими путями. Теперь им приходится использовать украинский морской коридор и сухопутные маршруты, что требует больших дополнительных затрат. Кроме того, недавно стало известно, что Польша ведет активные переговоры по внедрению лицензий на сельскохозяйственные продукты из Украины. Речь идет о доступе на рынок таких продуктов, как крупы, рапс, кукуруза, сахар, птица, яйца, мягкие фрукты и яблоки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 26 марта 2024 года.

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По состоянию на 26 марта средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5434 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 26 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу выросла на 6,2%. Так, в понедельник, 18 марта, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5114 грн. Далее цена на кукурузу в Украине росла несколько раз: во вторник, 19 марта, — до 5204 грн; в среду, 20 марта, — до 5228 грн; в четверг, 21 марта, — до 5337 грн. В субботу, 23 марта, стоимость тонны кукурузы выросла до 5379 грн и продержалась на этом уровне два дня. Наконец, в понедельник, 25 марта, цена тонны кукурузы выросла до своего недельного максимум в 5434 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

На цены на кукурузу в Украине оказывают влияние сразу несколько факторов. В первую очередь они тесно связаны с мировыми ценами. Глобальные изменения стоимости зерновых оказывают существенное влияние на внутренний рынок страны.

Также стоимость кукурузы зависит от размера урожая. Успешные урожаи обычно сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут привести к их росту.

Ценообразование также определяется спросом на кукурузу. Рост спроса, особенно со стороны пищевой промышленности, может привести к повышению цен. Значительную роль также играет внешний спрос, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы.

Высокий мировой спрос может влиять на цены на зерновые. Кроме того, экономические факторы, такие как обменный курс и инфляция, также могут влиять на цены на кукурузу и другие товары.

Сейчас цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние войны с Россией. Это привело к сокращению объемов экспорта зерна, что отрицательно сказывается на структуре цен. Кроме того, российское вторжение негативно влияет на деятельность сельскохозяйственных предприятий Украины, что в свою очередь влияет на общий уровень урожайности зерновых.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и подсолнечника.

Мы также сообщали, что десятки судов находятся на погрузке в портах Большой Одессы. Большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако значительную часть занимает металлургическая промышленность.