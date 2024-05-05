Цены на зерновые в Украине на 5 мая 2024 года

Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в мае
В результате вторжения России в Украину объем экспорта зерна из страны снизился из-за обстрелов морских портов и разрушения инфраструктуры. Введение нового морского коридора без участия РФ позволило значительно восстановить экспорт зерновых из Украины. Впрочем, последствия российской агрессии продолжают оказывать постоянное влияние на отечественных аграриев.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 5 мая 2024 года.
По состоянию на 5 мая средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5974 грн за тонну вместе с НДС.
За последнюю неделю цена на кукурузу выросла на 6,5%. Так, в субботу, 27 апреля, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 974 грн. Во вторник, 30 апреля цена на кукурузу в Украине начала расти и составила 6 127 грн. В субботу, 4 мая, цена на этот вид зерновых оказалась на своем недельном максимуме – 6 366 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.
Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых
По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор значительно пострадал от вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые финансовые убытки, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских сил.
"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.
Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и ячменя.
Также мы писали, что более полумиллиарда гривен удалось вернуть Министерству обороны Украины. Эти средства были безосновательно уплачены в виде НДС при приобретении горюче-смазочных материалов.
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