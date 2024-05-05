Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в мае arrow

Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в мае

5 мая 2024 06:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 5 мая 2024 года
Уборка урожая. Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В результате вторжения России в Украину объем экспорта зерна из страны снизился из-за обстрелов морских портов и разрушения инфраструктуры. Введение нового морского коридора без участия РФ позволило значительно восстановить экспорт зерновых из Украины. Впрочем, последствия российской агрессии продолжают оказывать постоянное влияние на отечественных аграриев.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 5 мая 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 5 мая средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5974 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 5 мая 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине по состоянию на 5 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу выросла на 6,5%. Так, в субботу, 27 апреля, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 974 грн. Во вторник, 30 апреля цена на кукурузу в Украине начала расти и составила 6 127 грн. В субботу, 4 мая, цена на этот вид зерновых оказалась на своем недельном максимуме – 6 366 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 5 мая 2024 года
Тихневая динамика изменения цена на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор значительно пострадал от вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые финансовые убытки, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и ячменя.

Также мы писали, что более полумиллиарда гривен удалось вернуть Министерству обороны Украины. Эти средства были безосновательно уплачены в виде НДС при приобретении горюче-смазочных материалов.

сельское хозяйство
деньги
цены в Украине
зерно
экспорт зерна
аграрии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать