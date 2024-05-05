Цены на зерновые в Украине на 5 мая 2024 года

Уборка урожая. Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России в Украину объем экспорта зерна из страны снизился из-за обстрелов морских портов и разрушения инфраструктуры. Введение нового морского коридора без участия РФ позволило значительно восстановить экспорт зерновых из Украины. Впрочем, последствия российской агрессии продолжают оказывать постоянное влияние на отечественных аграриев.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 5 мая 2024 года.

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По состоянию на 5 мая средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5974 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине по состоянию на 5 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу выросла на 6,5%. Так, в субботу, 27 апреля, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 974 грн. Во вторник, 30 апреля цена на кукурузу в Украине начала расти и составила 6 127 грн. В субботу, 4 мая, цена на этот вид зерновых оказалась на своем недельном максимуме – 6 366 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Тихневая динамика изменения цена на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор значительно пострадал от вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые финансовые убытки, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и ячменя.

Также мы писали, что более полумиллиарда гривен удалось вернуть Министерству обороны Украины. Эти средства были безосновательно уплачены в виде НДС при приобретении горюче-смазочных материалов.