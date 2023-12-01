Ціни на зернові в Україні станом на 1 грудня 2023

Жнива. Фото: catzone.ws

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна з Росією справила руйнівний вплив на експорт зернових з України. Внаслідок бойових дій було пошкоджено або знищено сільськогосподарські угіддя, склади, елеватори та інші об'єкти інфраструктури. Крім того, Росія блокує українські порти в Чорному морі. Ці порти є ключовими для експорту української продукції, зокрема зерна. Також наразі серйозно ускладнилась ситуація на українсько-польскому кордоні, де страйкують польські перевізники.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 1 грудня.

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Станом на 1 грудня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4 980 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 1 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів трохи зросла. Так, у четвер, 23 листопада, одна тонна пшениці оцінювалась у 4 797 грн. Відтоді ціна декілька разів зростала. У період з п'ятниці, 23 листопада, по понеділок, 27 листопада, вартість однієї тонни пшениці зросла до 4 864 грн. Згодом ціна на пшеницю зростала ще декілька разів: до 4 892 грн у вівторок, 28 листопда і до 4 955 грн за тонну у середу, 29 листопада, що становило тижневий максимум.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових вимагає ретельної підготовки та обліку різних факторів, що впливають на ціну продукції. На поточні ціни на пшеницю впливає насамперед війна з Росією, що обмежує експорт зернових з України.

Крім того, такі чинники, як рівень врожайності, якість та обсяг врожаю також істотно впливають на загальну вартість зерна. Зниження врожайності може призвести до підвищення цін через дефіцит продукції. Несприятливі погодні умови можуть негативно вплинути на врожайність, що, своєю чергою, вплине на ціни. Конкуренція з іншими експортерами також може вплинути на вартість зернових, особливо в урожайний сезон, коли пропозиція на ринку є високою.

Крім того, аграрний сектор залежить від глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти чи катаклізми, що також відбивається на попиті та пропозиції на ринку зерна. Усі ці чинники разом формують загальну картину світового ринку зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна, та скільки в Україні коштують соя та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.