Цены на зерновые в Украине по состоянию на 18 апреля 2024 года — сколько стоит пшеница

Сбор урожая. Фото: Reuters

Цены на пшеницу в Украине продолжают стремительно расти, в частности, из-за блокирования границ, что затрудняет экспорт зерновых. Этот фактор привел к увеличению стоимости пшеницы для внутренних потребителей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 18 апреля.

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По состоянию на 18 апреля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 829 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 18 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу продолжают расти. Так, в четверг, 11 апреля, стоимость пшеницы составила 5 580 грн за тонну, а в пятницу, 12 апреля, тонна пшеницы стоила уже 5 629 грн. В субботу, 13 апреля, цена на пшеницу составляла 5 777 за тонну и держалась на таком уровне до понедельника, 15 апреля. Во вторник, 16 апреля, пшеница стоила уже 5 827 грн за тонну, а в среду, 17 апреля, — 5 829 гривен. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не слишком сильно отражается на экспорте зерновых. Эксперт отметил, что сухопутными маршрутами транспортируется не более 5% украинской аграрной продукции.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это убытки, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул экономист.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и подсолнечника.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. В то же время существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1%, или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте.