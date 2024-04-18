Ціни на зернові в Україні станом на 18 квітня 2024 року — скільки коштує пшениця

Збір врожаю. Фото: Reuters

Ціни на пшеницю в Україні продовжують стрімко зростати, зокрема, через блокування кордонів, що ускладнює експорт зернових. Цей фактор призвів до збільшення вартості пшениці для внутрішніх споживачів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 18 квітня.

Читайте також:

Станом на 18 квітня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 829 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 18 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на пшеницю продовжують зростати. Так, у четвер, 11 квітня, вартість пшениці становила 5 580 грн за тонну, а у п'ятницю, 12 квітня, тонна пшениці коштувала вже 5 629 грн. У суботу, 13 квітня, ціна на пшеницю становила 5 777 за тонну і трималась на такому рівні до понеділка, 15 квітня. У вівторок, 16 квітня, пшениця коштувала вже 5 827 грн за тонну, а у середу, 17 квітня, — 5 829 гривень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

За словами економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів в цілому не дуже сильно позначається на експорті зернових. Експерт зазначив, що сухопутними маршрутами транспортується не більше ніж 5% української аграрної продукції.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив економіст.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурузу та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячміня та соняшника.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і склав 522,5 млн доларів. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1%, або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті.