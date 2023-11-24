Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 ноября 2023 года

Жатва. Фото: shutterstock/Kletr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война на Украине привела к разрушению аграрной инфраструктуры и блокады портов в Черном море. Это негативно сказалось на экспорте, поскольку многие предприятия вынуждены были остановить работу, а логистические цепочки были разрушены. Порты Украины, через которые осуществлялось до 90% экспорта пшеницы, блокировали со стороны России. По последним данным Государственной таможенной службы, на 22 ноября текущего года объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины с начала маркетингового года 2023/24 составил 12 млн тонн. Из этой суммы 2,793 млн тонн было отгружено в этом месяце. Этот показатель на 30% ниже, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 24 ноября.

Читайте также:

По состоянию на 24 ноября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4 797 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 24 ноября. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни преимущественно росла. Так, в четверг, 16 ноября, одна тонна пшеницы оценивалась в 4 596 грн. С тех пор цена несколько раз росла. В период с пятницы, 17 ноября, по понедельник, 20 ноября, стоимость одной тонны пшеницы выросла до 4 637 грн. Впоследствии цена на пшеницу росла еще несколько раз. В четверг, 23 ноября, стоимость пшеницы выросла до своего недельного максимума — 4 797 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня, 24 ноября.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых культур — это сложный процесс, требующий тщательной подготовки и учета многих факторов, влияющих на цену продукции. Сейчас в Украине цены на зерно испытывают влияние разных обстоятельств.

Факторы, такие как урожайность, качество и объем урожая, оказывают значительное влияние на общую стоимость зерна. Снижение урожайности может привести к повышению цен из-за дефицита продукции. Неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на урожайности, что в свою очередь повлияет на цены. Конкуренция с другими экспортерами также может повлиять на цены, особенно в урожайный сезон, когда предложение на рынке высоко.

Кроме того, аграрный сектор зависит от глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катаклизмы, что также отражается на спросе и предложениях на зерновом рынке. Все эти факторы вместе формируют общую картину мирового рынка зерна.

На текущие цены на пшеницу, в первую очередь, влияет война с Россией, что ограничивает экспорт зерновых из Украины. Прогнозируется, что цены на пшеницу в мире будут оставаться высокими в ближайшем будущем, однако из-за блокады морских портов в Украине стоимость этой зерновой культуры остается относительно низкой.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны. Кроме того, мы напомнили, что происходит на рынке зерна в Украине и как изменялись цены на зерновые с лета 2023 года. Этот год для украинских аграриев показался сверхсложным.