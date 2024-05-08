Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 мая 2024 года

Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в мае
Из-за вторжения России украинский экспорт зерна значительно пострадал, испытав серьезное сокращение. Активные боевые действия нанесли ущерб или уничтожили множество сельскохозяйственных угодий, хранилищ и элеваторов, а также другую важную инфраструктуру аграрного сектора. Кроме того, Россия продолжает атаковать украинские порты в Черном море. Однако есть и положительные моменты. В первые четыре месяца 2024 года Укрзализныця достигла рекордного объема перевозок экспортных грузов — 30,4 миллиона тонн (12,9 млн тонн зерна). Это на 48,8% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 8 мая.
По состоянию на 8 мая 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 6 254 грн за тонну вместе с НДС.
Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых
По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные убытки в результате российского вторжения. Эти потери включают обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в активах, блокировку портов, нападения на портовую инфраструктуру и похищение зерновых российскими военными.
"В целом объем прямых потерь аграрного сектора от полномасштабного вторжения Всемирный банк оценил в 70 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов — это прямые потери от активов. В частности, 5,6 миллиарда — это потери от уничтожения сельскохозяйственной техники. Из-за обстрелов и подрывов на минах было уничтожена 181 тысяча единиц аграрной техники", — подчеркнул Новак.
Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и кукурузы.
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