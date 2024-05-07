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Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в мае

7 мая 2024 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 мая 2024 года
Уборка урожая. Фото: Anrita/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Активность украинских морских портов снизилась из-за агрессии России в Украине. Война привела к повреждению сельскохозяйственной инфраструктуры и затруднило производство и экспорт зерна. Дополнительные проблемы возникли на западных границах из-за огромных пробок, в которых застревают украинские перевозчики. Впрочем, есть и хорошие новости, на 6 мая 2024 года объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины составил 41,989 миллиона тонн, при этом в апреле было отправлено 624 тысячи тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 7 мая 2024 года.

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По состоянию на 7 мая средняя цена на сою в Украине составляет 17 736 грн за тонну вместе с НДС.

​ Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 мая 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 7 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние несколько выросла. За неделю ее цена увеличилась на 0,4%. Так, во вторник, 30 апреля, цена на эту зерновую культуру была на самом низком за 7 дней уровне — 17 620 грн за тонну. В четверг, 2 мая, цена тонны сои выросла до 17 760 грн. После этого стоимость сои в Украине немного упала и оказалась на уровне 17 736 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По мнению экономиста Андрея Новака, для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины требуется сумма в диапазоне от 56 до 60 миллиардов долларов. Однако несмотря на значительные потери, сельское хозяйство Украины продолжает свой путь восстановления. Специалист отмечает, что в прошлом году был зафиксирован рост как площадей посева, так и объемов урожая.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и кукурузы.

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