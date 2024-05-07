​​Ціни на зернові в Україні станом на 7 травня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Anrita/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Активність українських морських портів знизилася через агресію Росії в Україні. Війна призвела до пошкодження сільськогосподарської інфраструктури та утруднило виробництво та експорт зерна. Додаткові проблеми виникли на західних кордонах через величезні пробки, в яких застрягають українські перевізники. Втім є і гарні новини, на 6 травня 2024 року обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України становив 41,989 мільйона тонн, при цьому у квітні було відправлено 624 тисячі тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 7 травня 2024 року.

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Станом на 7 травня середня ціна на сою в Україні становить 17 736 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 7 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх трохи зросла. За тиждень її ціна збільшилась на 0,4%. Так, у вівторок, 30 квітня ціна на цю зернову культуру була на найнижчому за 7 днів рівні — 17 620 грн за тонну. У четвер, 2 травня, ціна тонни сої зросла до 17 760 грн. Після цього вартість сої в Україні трохи впала й опинилась на рівні 17 736 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

На думку економіста Андрія Новака, для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібна сума в діапазоні від 56 до 60 мільярдів доларів. Проте, попри значні втрати, сільське господарство України продовжує свій шлях поновлення. Фахівець зазначає, що минулого року було зафіксовано зростання як площ посіву, так і обсягів урожаю.

"В цьому році, не дивлячись на те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та кукурудзи.