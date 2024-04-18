Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 18 апреля 2024 года

Золотые слитки. Фото: Bloomberg

Золото стремительно подорожало в Украине, рост цен составляет примерно 10% за последние недели. Это происходит на фоне геополитических напряжений и нестабильности на мировых рынках.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в апреле.

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Интересные факты о золоте

Вот несколько "золотых" рекордов:

Самая найденная неестественная золотая наградная цепочка, созданная в Индии, имеет протяженность более 5 километров.

Крупнейшая найденная чистая нуга золота весит более 94 килограмма и была найдена в Австралии.

Самый дорогой золотой шоколад стоимостью более 1450 долларов США за плитку содержит 28 граммов 24-каратного золота.

Крупнейшая коллекция золотых монет принадлежит скупщику коллекций из США, у которого более 17 000 различных типов.

Самая большая золотая монета, выпущенная Канадой в 2007 году, весит 100 килограммов и номинал 1 миллион долларов Канады.

Куда выгоднее сдать золото в Украине

В Украине много разнообразных мест, куда можно сдать золото. Вот некоторые варианты:

Банки . Многие банки имеют программы по выкупу золота, где они принимают золотые украшения и изделия.

. Многие банки имеют программы по выкупу золота, где они принимают золотые украшения и изделия. Ломбарды . Ломбарды предлагают деньги за золотые изделия. Это может быть выгодно, если вы ищете быстрый наличный выкуп.

. Ломбарды предлагают деньги за золотые изделия. Это может быть выгодно, если вы ищете быстрый наличный выкуп. Специализированные компании . Есть компании, специализирующиеся на выкупе золота. Они могут предложить лучшие цены, чем ломбарды или банки.

. Есть компании, специализирующиеся на выкупе золота. Они могут предложить лучшие цены, чем ломбарды или банки. Ювелирные мастерские . Некоторые ювелиры могут выкупать золотые изделия для дальнейшей переплавки и использования в своей работе.

. Некоторые ювелиры могут выкупать золотые изделия для дальнейшей переплавки и использования в своей работе. Интернет-аукционы. Если у вас есть ценные антикварные или коллекционные предметы золота, вы можете попробовать их продать на интернет-аукционах, где есть шанс получить хорошую цену.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно обдумать, что вам наиболее выгодно в конкретной ситуации.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 18 апреля:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 990,58 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2 981,61 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 960,67 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 985,90 грн/грамм.

375 проба: 1 110,25 грн/грамм.

500 проба: 1 480,34 грн/грамм.

583 проба: 1 726,07 грн/грамм.

585 проба: 1 731,99 грн/грамм.

750 проба: 2 220,50 грн/грамм.

900 проба: 2 664,60 грн/грамм.

916 проба: 2 711,97 грн/грамм.

958 проба: 2 836,32 грн/грамм.

999 проба: 2 957,71 грн/грамм.

999,9 проба: 2 960,37 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 990 грн/грамм.

375 проба: 1 395 грн/грамм.

500 проба: 1 530 грн/грамм.

583 проба: 1 965 грн грн/грамм.

585 проба: 2 310 грн/грамм.

750 проба: 2 495 грн/грамм.

900 проба: 3 015 грн/грамм.

916 проба: 3 115 грн/грамм.

958 проба: 3 205 грн/грамм.

999 проба: 3 375 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в апреле. Еще мы собрали цены на медь, черный металл и латунь.

Мы также писали, что цены на золото установили очередной рекорд в пятницу 12 апреля 2024 года. Впервые золото преодолело отметку в 2400 долларов за унцию, поднявшись на 1,2%, до 2400,67 долларов. Этот скачок объясняют ростом геополитического напряжения на Ближнем Востоке.