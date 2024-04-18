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Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали у квітні

18 квітня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 18 квітня 2024 року
Золоті зливки. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Золото стрімко подорожчало в Україні, підйом цін становить примірно 10% за останні тижні. Це відбувається на тлі геополітичного напруження та нестабільності на світових ринках.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у квітні.

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Цікаві факти про золото

Ось декілька "золотих" рекордів:

  • Найбільший знайдений неприродний золотий нагородний ланцюжок, створений в Індії, має довжину понад 5 кілометрів.
  • Найбільша знайдена чиста нуга золота важить понад 94 кілограми і була знайдена в Австралії.
  • Найдорожчий золотий шоколад, вартістю понад 1450 доларів США за плитку, містить 28 грамів 24-каратного золота.
  • Найбільша колекція золотих монет належить скупщику колекцій із США, в якого їх понад 17 000 різних типів.
  • Найбільша золота монета, випущена Канадою у 2007 році, має вагу 100 кілограмів та номінал 1 мільйон доларів Канади.

Куди вигідніше здати золото в Україні

В Україні є багато різноманітних місць, куди можна здати золото. Ось деякі варіанти:

  • Банки. Багато банків мають програми з викупу золота, де вони приймають золоті прикраси та вироби.
  • Ломбарди. Ломбарди пропонують гроші за золоті вироби. Це може бути вигідним, якщо ви шукаєте швидкий готівковий викуп.
  • Спеціалізовані компанії. Є компанії, які спеціалізуються на викупі золота. Вони можуть запропонувати кращі ціни, аніж ломбарди або банки.
  • Ювелірні майстерні. Деякі ювеліри можуть викупляти золоті вироби для подальшого переплавлення та використання у своїй роботі.
  • Інтернет-аукціони. Якщо ви маєте цінні антикварні або колекційні предмети золота, ви можете спробувати їх продати на інтернет-аукціонах, де є шанс отримати хорошу ціну.

Кожен з цих варіантів має свої переваги та недоліки, тому важливо обдумати, що для вас найбільш вигідно в конкретній ситуації.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 18 квітня:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 990,58 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 981,61 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 960,67 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 985,90 грн/грам.
  • 375 проба: 1 110,25 грн/грам.
  • 500 проба: 1 480,34 грн/грам.
  • 583 проба: 1 726,07 грн/грам.
  • 585 проба: 1 731,99 грн/грам.
  • 750 проба: 2 220,50 грн/грам.
  • 900 проба: 2 664,60  грн/грам.
  • 916 проба: 2 711,97 грн/грам.
  • 958 проба: 2 836,32 грн/грам.
  • 999 проба: 2 957,71 грн/грам.
  • 999,9 проба: 2 960,37  грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 990 грн/грам.
  • 375 проба: 1 395 грн/грам.
  • 500 проба: 1 530 грн/грам.
  • 583 проба: 1 965 грн грн/грам.
  • 585 проба: 2 310 грн/грам.
  • 750 проба: 2 495 грн/грам.
  • 900 проба: 3 015 грн/грам.
  • 916 проба: 3 115 грн/грам.
  • 958 проба: 3 205 грн/грам.
  • 999 проба: 3 375 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на мідьчорний метал та латунь.

Ми також писали, що ціни на золото встановили черговий рекорд у п'ятницю, 12 квітня 2024 року. Вперше золото подолало позначку в 2 400 доларів за унцію, піднявшись на 1,2%, до 2 400,67 доларів. Цей стрибок пояснюють зростанням геополітичного напруження на Близькому Сході. 

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