Цены на металлолом черного металла в Украине 4 января 2024 года

Выплавка стали. Фото: aandbfoundry.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Металлы делятся на две основные категории: черные и цветные. К черным металлам относится железо и его сплавы, при этом процентное содержание железа в земной коре составляет 5,1%. Этот металл является одним из наиболее распространенных. Железо в чистом виде редко используется; однако сплав железа с углеродом, известный как чугун (с содержанием углерода более 2%), находит широкое применение в различных областях жизни человечества, включая машиностроение, строительство, пищевую промышленность и бытовые нужды. Не менее популярна сталь, аналогичная сплаву железа и углерода, но с меньшим процентным содержанием углерода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в январе.

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Черные металлы, такие как железо и их сплавы, используются для производства труб, реек и строительных конструкций. На прокатных станах осуществляется производство так называемого черного проката, такого как швеллеры, уголки, арматура и другое. Из-за высокой прочности черных металлов они широко используются в строительстве для создания каркасов, перегородок и перекрытий в зданиях и сооружениях.

Применение стали и чугуна выходит за пределы строительства домов. Эти металлы являются неотъемлемой частью производства множества предметов, способствующих комфорту и улучшению нашей повседневной жизни. От стальных ножей и столовых приборов до крепких швейных игл они обеспечивают не только функциональность, но и долговечность. Корпуса автомобилей, стальные каркасы детских колясок, прочные рамы велосипедов являются лишь некоторыми примерами того, насколько важны эти металлы для современных технологий и дизайна.

Из основных сортов черных металлов выделяются сталь и чугун. Сталь представляет собой сплав, содержащий до 99% железа и от 0,2 до 2% углерода. Возможно также введение в сплав других видов металлов с целью улучшения характеристик, таких как плавкость, прочность, коррозионная стойкость и другие.

Материалы для производства черных металлов извлекают из железной руды с использованием доменных печей. В этом процессе при высокой температуре (около 2000 градусов) происходит плавление руды и выходит железо. Существует множество способов добычи железа. Кроме доменного процесса, существует также метод прямого получения железа из предварительно измельченной железной руды с добавлением специальной глины. При этом методе железо выходит в жесткой форме, после чего происходит его переплавка в мощных электрических печах.

Одним из первых признаков черных металлов является наличие ржавчины, но некоторые процессы, такие как легирование стали, могут предотвращать коррозию. Даже обработка кованого железа может оградить металл от появления ржавчины. Следовательно, не всегда наличие черного металла гарантирует обязательное присутствие ржавых пятен. Другим характерным признаком черных металлов являются высокие магнитные свойства, связанные с содержанием железа в их составе. Тем не менее, следует помнить, что иногда материалы, не склонные к намагничиванию, также могут подвергаться этому процессу.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приема

Производство черных металлов производится на основе железной руды. Однако ограниченные запасы руды, а также требования к длительным и энергозатратным процессам добычи и обработки делают этот метод не только непрактичным, но и вредным для окружающей среды.

В этой связи сдача металлолома в пункты приема вторичного сырья является чрезвычайно полезной альтернативой. Путем переработки использованных металлических изделий можно снизить экологический ущерб и извлечь значительную финансовую выгоду.

Для тех, кто впервые решает сдать металлолом, важно обратить внимание на такие аспекты.

Особое внимание следует уделить небольшим деталям и изделиям, поскольку они представляют больший интерес для пунктов приема металла. Это объясняется тем, что обработка и перевозка таких элементов проще и экономически выгоднее.

Габаритные конструкции могут оцениваться ниже в цене из-за более сложных процессов транспортировки и взвешивания. Важно отметить, что стоимость металлолома может уменьшиться, если требуется применение режущего оборудования для подготовки габаритных конструкций перед загрузкой в пресс.

Для более эффективной подготовки лома к сдаче рекомендуется:

Рассортировать лом по черным и цветным металлам.

Отделить нержавеющую сталь от углеродистой, учитывая более высокую стоимость нержавеющей стали.

Разобрать сложные изделия из неметаллических частей и отделить их.

Очистить лом от загрязнений, таких как ржавчина, загрязнение, теплоизоляция и асбест, которые могут снизить цену. Некоторые компании принимают изолированные провода, но по более низкой цене.

Разрезать сложные и длинные конструкции, листовые материалы, чтобы облегчить транспортировку и взвешивание. Некоторые покупатели лома оказывают эту услугу, но это также может повлиять на цену.

Сдавать сразу большое количество металлолома, что может повысить конечную цену вашего сырья.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 3,50 грн до 6 грн,

Винницкая область — от 3 грн до 4,50 грн,

Днепропетровская область — от 3,50 грн до 6 грн,

Житомирская область — от 3,50 грн до 4,50 грн,

Закарпатская область — от 2 грн до 3,50 грн,

Запорожская область — от 2,50 грн до 4,50 грн,

Ивано-Франковская область — от 1 грн до 3 грн,

Кировоградская область — от 2 грн до 3,50 грн,

Львовская область — от 1,50 грн до 3,50 грн,

Николаевская область — от 3 грн до 6 грн,

Одесская область — от 3,50 грн до 6 грн,

Полтавская область — от 2,50 грн до 4,50 грн,

Сумская область — от 2,50 грн до 4,50 грн,

Тернопольская область — от 2,50 грн до 4 грн,

Харьковская область — от 2,50 грн до 5,50 грн,

Хмельницкая область — от 2,50 грн до 3,50 грн,

Черкасская область — от 2 грн до 3,50 грн,

Черновицкая область — от 1,50 грн до 3 грн,

Черниговская область — от 2 грн до 3,50 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

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