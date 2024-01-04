Ціни на брухт чорного металу в Україні 4 січня 2024 року

Виплавка сталі. Фото: aandbfoundry.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Метали поділяються на дві основні категорії: чорні та кольорові. До чорних металів відноситься залізо та його сплави, при цьому відсотковий вміст заліза у земній корі становить 5,1%. Цей метал є одним із найпоширеніших. Залізо у чистому вигляді рідко використовується; однак сплав заліза з вуглецем, відомий як чавун (з вмістом вуглецю більше 2%), знаходить широке застосування у різних сферах життя людства, включаючи машинобудування, будівництво, харчову промисловість та побутові потреби. Не менш популярна сталь, аналогічний сплав заліза та вуглецю, але з меншим відсотковим вмістом вуглецю.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у січні.

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Цікаві факти про чермет

Чорні метали, такі як залізо та їхні сплави, застосовуються для виробництва труб, рейок та будівельних конструкцій. На прокатних станах здійснюється виробництво так званого чорного прокату, такого як швелери, куточки, арматура та інші елементи. Через високу міцність чорних металів вони широко використовується в будівництві для створення каркасів, перегородок та перекриттів у будівлях та спорудах.

Застосування сталі та чавуну виходить за межі будівництва будинків. Ці метали є невід'ємною частиною виробництва безлічі предметів, що сприяють комфорту та покращенню нашого повсякденного життя. Від сталевих ножів та столових приладів до міцних швейних голок вони забезпечують не тільки функціональність, але й довговічність. Корпуси автомобілів, сталеві каркаси дитячих колясок, міцні рами велосипедів є лише деякими прикладами того, наскільки важливими є ці метали для сучасних технологій та дизайну.

З основних сортів чорних металів виділяють сталь та чавун. Сталь — це сплав, що містить до 99% заліза і від 0,2 до 2% вуглецю. Можливе також введення в сплав інших видів металів з метою покращення характеристик, таких як плавкість, міцність, стійкість до корозії та інші.

Матеріали для виробництва чорних металів витягують із залізняку з використанням доменних печей. У цьому процесі при високій температурі (близько 2000 градусів) відбувається плавлення руди і виходить залізо. Існує безліч методів видобутку заліза. Окрім доменного процесу існує також метод прямого отримання заліза з попередньо подрібненої залізної руди з додаванням спеціальної глини. При цьому методі залізо виходить у твердій формі, після чого відбувається його переплавлення в потужних електричних печах.

Однією з перших ознак чорних металів є наявність іржі, але деякі процеси, такі як легування сталі, можуть запобігати корозії. Навіть обробка кованого заліза може захистити метал від появи іржі. Отже, не завжди наявність чорного металу гарантує обов'язкову присутність іржавих плям. Іншою характерною ознакою чорних металів є високі магнітні властивості, пов'язані із вмістом заліза у їхньому складі. Тим не менш, варто пам'ятати, що іноді матеріали, не схильні до намагнічування, також можуть зазнавати цього процесу.

Як правильно здавати металобрухт у пункти приймання

Виробництво чорних металів здійснюється на основі залізної руди. Однак обмежені запаси руди, а також вимоги до тривалих та енерговитратних процесів видобутку та обробки роблять цей метод не тільки непрактичним, але й шкідливим для довкілля.

Через це здавання металобрухту до пунктів приймання вторинної сировини є надзвичайно корисною альтернативою. Шляхом переробки використаних металевих виробів можна знизити екологічну шкоду й отримати значну фінансову вигоду.

Для тих, хто вперше вирішує здати брухт, важливо звернути увагу на такі аспекти.

Особливу увагу слід приділити невеликим деталям та виробам, оскільки вони становлять більший інтерес для пунктів приймання металу. Це пояснюється тим, що обробка та перевезення таких елементів простіше та економічно вигідніше.

Габаритні конструкції можуть оцінюватися нижче в ціні через складніші процеси транспортування та зважування. Важливо зазначити, що вартість брухту може зменшитися, якщо потрібне застосування різального обладнання для підготовки габаритних конструкцій перед завантаженням у прес.

Для більш ефективної підготовки брухту до здачі рекомендується:

Розсортувати брухт за чорними та кольоровими металами.

Відокремити нержавіючу сталь від вуглецевої, враховуючи більш високу вартість нержавіючої сталі.

Розібрати складні вироби із неметалевими частинами та відокремити їх.

Очистити брухт від забруднень, таких як іржа, забруднення, теплоізоляція та азбест, які можуть знизити ціну. Деякі компанії приймають ізольовані дроти, але за нижчою ціною.

Розрізати складні та довгі конструкції, листові матеріали, щоб полегшити транспортування та зважування. Деякі покупці брухту надають цю послугу, але це також може вплинути на ціну.

Здавати одразу велику кількість металобрухту, що може підвищити кінцеву ціну вашої сировини.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 3,50 грн до 6 грн,

Вінницька область — від 3 грн до 4,50 грн,

Дніпропетровська область — від 3,50 грн до 6 грн,

Житомирська область — від 3,50 грн до 4,50 грн,

Закарпатська область — від 2 грн до 3,50 грн,

Запорізька область — від 2,50 грн до 4,50 грн,

Івано-Франківська область — від 1 грн до 3 грн,

Кіровоградська область — від 2 грн до 3,50 грн,

Львівська область — від 1,50 грн до 3,50 грн,

Миколаївська область — від 3 грн до 6 грн,

Одеська область — від 3,50 грн до 6 грн,

Полтавська область — від 2,50 грн до 4,50 грн,

Сумська область — від 2,50 грн до 4,50 грн,

Тернопільська область — від 2,50 грн до 4 грн,

Харківська область — від 2,50 грн до 5,50 грн,

Хмельницька область — від 2,50 грн до 3,50 грн,

Черкаська область — від 2 грн до 3,50 грн,

Чернівецька область — від 1,50 грн до 3 грн,

Чернігівська область — від 2 грн до 3,50 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.