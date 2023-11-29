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В четырех регионах Украины доступна новая денежная помощь — как получить

29 ноября 2023 12:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от Чешской гуманитарной организации — как получить деньги
Гривневые купюры в руках. Фото: biz.today
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы из четырех областей могут получить новую помощь от благотворительного фонда People in Need. Регистрация продлится всего несколько дней.

Об этом сообщает издание Тoday.ua.

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Кто получит помощь от благотворительного фонда

Как отмечается, чешская гуманитарная организация People in Need открыла регистрацию для граждан, нуждающихся в материальной поддержке.

Денежную помощь получат те, кто пострадал от российской агрессии. Средства будут предоставлены внутренне перемещенным лицам на покрытие финансовых затрат по оплате аренды за жилье и коммунальные услуги в течение полугода.

Речь идет о семьях из числа ВПЛ, которые вынужденно переместились в следующие области:

  • Винницкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Львовская;
  • Житомирская.

Приоритет в оказании помощи тем, кто попал в следующие ситуации:

  • выехал из зоны активных боевых действий или оккупированных населенных пунктов;
  • грозит выселение из нынешнего жилья.

Также граждане обязательно должны относиться к следующим категориям уязвимости:

  • в семье насчитывается трое и более детей младше 18 лет;
  • есть беременные или кормящие;
  • только один из родителей или опекун;
  • маломобильные граждане с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
  • пострадало жилье полностью или частично.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить онлайн-форму по следующей ссылке. Регистрация продлится до 10 декабря.

Представители организации дадут обратную связь тем, кому готовы оказать помощь.

Больше о помощи

Напомним, что Международная гуманитарная организация Mercy Corps поддержит финансово сельское хозяйство в прифронтовых областях Украины. Аграрии смогут получить в среднем 3 тысячи долларов на свою деятельность.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.

Еще в Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь по оплате аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.

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