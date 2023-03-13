ДТЭК объяснил, от чего зависят объемы потребления электроэнергии

В ДТЭК объяснили, от чего зависят объемы потребления электроэнергии
В ДТЭК Киевские электросети рассказали о деталях работы украинской энергетической системы. Объемы потребления не являются постоянными, и они зависят от нескольких факторов.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
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Интенсивность работы украинской энергосистемы
В ДТЭК отмечают, что украинцы каждый день потребляют разное количество электроэнергии. На это оказывают влияние ряд факторов. Объем зависит от:
- погодных условий;
- времени суток (утро, день или ночь);
- загруженности работой промышленных предприятий.
Когда применяют превентивные отключения электричества
Как рассказали в энергоснабжающей компании Yasno (группа ДТЭК), во время ракетных обстрелов вынуждены заранее выключать свет, поскольку в такие моменты в украинской энергосистеме фиксируют перепады напряжения.
Так, при попадании ракеты в трансформатор есть угроза того, что либо сети, либо сам объект генерации получат повреждение от повышения напряжения. В таком случае последствия придется ликвидировать дольше.
"Представим сеть водопроводных труб: к одной большой через насос подсоединено много маленьких, более тонких. Насос держит напор объема воды из большой трубы, уменьшает его и подает в маленькие трубочки. Если этот насос разбить, скорее всего, тонкие трубочки разорвутся от сильного давления в момент взрыва. С электросетями ситуация похожа", — отметили в Yasno.
Напомним, ранее в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.
По оценкам экспертов проекта "россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.
По данным общественной организации Transparency International Ukraine, на послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это уйдет 5-15 лет.