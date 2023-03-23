НБУ оценил угрозы для Украины от мирового банковского кризиса

В США и Европе уже закрылось несколько крупных финучреждений

В Национальном банке Украины (НБУ) оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.

Об этом рассказал глава правления Нацбанка Андрей Пышный, пишет "НВ".

Угрозы от банкопада

По словам главы Центробанка, на данном этапе экономисты не видят существенных угроз украинской банковской сфере.

"Пока мы не ожидаем значительного влияния для Украины, поскольку при текущих условиях мы не являемся активным участником мировых финансовых рынков… Впрочем, традиционно мы тщательно проанализируем все возможные эффекты и риски и учтем их в обновленном апрельском макропрогнозе НБУ", — пояснил чиновник.

Он не считает, что мировой банковский кризис каким-то образом может повлиять на международную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского Союза (ЕС). Объем финансовой поддержки заложен в планы государств на текущий год.

Банковский кризис

Напомним, в США очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.

Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии – Signature Bank.

После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.