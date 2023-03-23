Льготы для военных хотят отменить — что планируют в Раде

Совет хочет ввести стипендии для ветеранов на несколько лет

В Украине хотят отменить пожизненные льготы для ветеранов российско-украинской войны после демобилизации. В свою очередь, предлагают ввести помощь на несколько лет.

О таких планах рассказала глава комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Что предложат военным

Депутат утверждает, что в государственном бюджете может не хватить средств на финансирование пожизненных льгот демобилизованным военнослужащим. Поэтому предлагают установить денежные стипендии на два-три года.

Третьякова заявляет, что с пожизненными льготами участников боевых действий по действующему законодательству есть проблемы, ведь они установлены без учета возможности госбюджета. Ряд этих льгот не работает. В мирное время такое количество льгот госбюджет компенсировать не может.

По ее словам, льготы для военных следует сделать более современными и более действенными. Также после демобилизации военные смогут претендовать как минимум на два-три месяца оплачиваемого отпуска за счет государства. Этот адаптационный период должен обеспечить военному рабочее место, доход, стипендию от государства.

Уменьшение зарплат военным

Напомним, с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили.

Также мы писали, что в Комитете по вопросам бюджета ВРУ заявили, что хотя сумма расходов на оборону выросла более чем на пол триллиона гривен, но принятые изменения в госбюджет не предусматривают возврата повышенной зарплаты военнослужащим.

Следует отметить, что народные депутаты Верховной Рады во время войны получают "заоблачные" заработные платы. В частности, в январе 2023 года лидировал по сумме полученной выплаты — глава парламента Руслан Стефанчук, которому насчитали 78,9 тысяч гривен в месяц. Также в декабре прошлого года из государственного бюджета денежную компенсацию за жилье предоставили 131 народному депутату. Сумма выросла вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,9 млн гривен.