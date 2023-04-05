Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Украина получит грант от США в размере 2,5 млрд долларов arrow

Украина получит грант от США в размере 2,5 млрд долларов

5 апреля 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подписание соглашения
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 5 апреля, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта. Государство получит 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Читайте также:

Подробности

Грантовые средства предоставлены США и направлены в Целевой фонд многих доноров как четвертое дополнительное финансирование в рамках Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Это уже второй грант США из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд долларов.

"Неизменная и действенная поддержка Всемирного банка в рамках уникального инвестиционного Проекта "PEACE in Ukraine" позволяет Правительству Украины на должном уровне выполнять основные государственные функции, а также решать неотложные социальные вопросы поддержки населения", — сказал Марченко.

Грантовые средства будут направлены на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

Напомним, в Министерстве финансов Польши назвали сумму финансовой помощи, выделенную для Украины во время войны. Речь идет о поддержке в 2022 году.

Также мы писали, что Европейский Союз рассказал о втором транше макрофинансовой помощи из пакета помощи в 18 млрд евро. Речь идет о платеже в 1,5 млрд евро.

Добавим, представителям украинской власти и Международного валютного фонда (МВФ) удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF). Речь идет о сумме в 15,6 млрд долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB