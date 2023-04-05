Украина получит грант от США в размере 2,5 млрд долларов

Подписание соглашения

Сегодня, 5 апреля, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта. Государство получит 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Подробности

Грантовые средства предоставлены США и направлены в Целевой фонд многих доноров как четвертое дополнительное финансирование в рамках Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Это уже второй грант США из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд долларов.

"Неизменная и действенная поддержка Всемирного банка в рамках уникального инвестиционного Проекта "PEACE in Ukraine" позволяет Правительству Украины на должном уровне выполнять основные государственные функции, а также решать неотложные социальные вопросы поддержки населения", — сказал Марченко.

Грантовые средства будут направлены на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

Напомним, в Министерстве финансов Польши назвали сумму финансовой помощи, выделенную для Украины во время войны. Речь идет о поддержке в 2022 году.

Также мы писали, что Европейский Союз рассказал о втором транше макрофинансовой помощи из пакета помощи в 18 млрд евро. Речь идет о платеже в 1,5 млрд евро.

Добавим, представителям украинской власти и Международного валютного фонда (МВФ) удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF). Речь идет о сумме в 15,6 млрд долларов.