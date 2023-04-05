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Україна отримає грант від США у розмірі 2,5 млрд доларів

5 квітня 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Підписання угоди
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 5 квітня, міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту. Держава отримає 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Деталі

Грантові кошти надано США та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як четверте додаткове фінансування в рамках Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні.

Це вже другий грант США із запланованих на 2023 рік на загальну суму 9,9 млрд доларів.

"Незмінна та дієва підтримка Світового банку в рамках унікального інвестиційного Проєкту "PEACE in Ukraine" дозволяє Уряду України на належному рівні виконувати основні державні функції, а також вирішувати нагальні соціальні питання підтримки населення", — сказав Марченко.

Грантові кошти спрямують на забезпечення працездатності системи державних органів, освіти, охорони здоров'я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів Польщі назвали суму фінансової допомоги, виділену для України під час війни. Йдеться про підтримку у 2022 році.

Також ми писали, що Європейський Союз розповів про другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги у 18 млрд євро. Йдеться про платіж у 1,5 млрд євро.

Додамо, представникам української влади та Міжнародного валютного фонду (МВФ) вдалося досягнути на рівні персоналу попередніх домовленостей з низки питань, які підтримуватимуться чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF). Йдеться про суму у 15,6 млрд доларів.

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