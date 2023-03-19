Банки будут проверять клиентов на связи с россией

Такое требование установил Нацбанк

Украинские банки будут проверять информацию о связях клиентов и их контрагентов с россией. Такое требование установил регулятор.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Как отмечается, НБУ в постановлении "О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины" определил категории клиентов, по которым финучреждение обязано обнаруживать и документировать такие сведения, и объем информации по каждой из категорий.

"Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором", — сообщает пресс-служба

Ожидается, что сбор и документирование соответствующих данных о клиентах будет способствовать повышению прозрачности клиентов финучреждений, имеющих связи с россией, и выявлению ее скрытого присутствия на украинском рынке.

Что еще нужно знать

Напомним, российские пропагандисты не устают придумывать новые фейки. На этот раз в россии распространили фото "документа", согласно которому украинские банки "признают" потерю территорий.

23 февраля депутаты Верховной Рады ввели тотальные санкции против российских финансовых учреждений. Президентский законопроект №9045 был принят в целом.

Российский Центробанк планирует уволить до тысячи сотрудников своего центрального аппарата к 1 мая 2023 года. Эта волна сокращений только первая, вторая запланирована на осень.

По прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.