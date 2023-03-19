Банки перевірятимуть клієнтів на зв'язки з росією

Таку вимогу встановив Нацбанк

Українські банки перевірятимуть інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із росією. Таку вимогу встановив регулятор.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Як зазначається, НБУ у постанові "Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" визначив категорії клієнтів, щодо яких фінустанова зобов’язана виявляти та документувати такі відомості, та обсяг інформації за кожною із категорій.

"Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором", — повідомляє пресслужба

Очікується, що збір та документування відповідних даних про клієнтів сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів фінустанов, які мають зв’язки із росією, та виявленню її прихованої присутності на українському ринку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, російські пропагандисти не втомлюються вигадувати нові фейки. Цього разу в рф поширили фото "документу", згідно з яким українські банки "визнають" втрату територій.

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