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Українські банки перевірятимуть клієнтів на зв'язки з рф

19 березня 2023 08:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки перевірятимуть клієнтів на зв'язки з росією
Таку вимогу встановив Нацбанк
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські банки перевірятимуть інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із росією. Таку вимогу встановив регулятор.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Деталі

Як зазначається, НБУ у постанові "Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" визначив категорії клієнтів, щодо яких фінустанова зобов’язана виявляти та документувати такі відомості, та обсяг інформації за кожною із категорій.

"Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором", — повідомляє пресслужба

Очікується, що збір та документування відповідних даних про клієнтів сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів фінустанов, які мають зв’язки із росією, та виявленню її прихованої присутності на українському ринку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, російські пропагандисти не втомлюються вигадувати нові фейки. Цього разу в рф поширили фото "документу", згідно з яким українські банки "визнають" втрату територій.

23 лютого депутати Верховної Ради ввели тотальні санкції проти усіх російських фінансових установ. Президентський законопроєкт №9045 ухвалили у цілому.

Російський Центробанк планує звільнити до тисячі співробітників свого центрального апарату до 1 травня 2023 року. Ця хвиля скорочень лише перша, друга запланована на осінь.

За прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.

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