Помощь беженцам в Польше — украинцы могут получить 2,7 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

Украинцы с детьми, которые сейчас находятся в Польше, могут получить денежную помощь. Регистрация возможна до 30 ноября 2023 года включительно.

Об этом говорится на портале Ukrainianinpoland.

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Программа Dobry start в Польше

Речь идет о помощи от социальной программы Dobry start, в рамках которой беженцы получат 300 злотых (в пересчете 2,7 тыс. грн) на школьников.

Получить средства можно исключительно на покупку школьных принадлежностей. Сумма выплат не привязана к доходу семьи.

Помощь окажут не сразу, ведь на обработку заявок отводится несколько месяцев. После того, как соискателей проверят на соответствие критериям, им назначат помощь. Денежные средства начислят на банковский счет, указанный в заявке.

Кто может получить помощь

На соответствующую помощь могут претендовать граждане Украины, у которых:

дети в возрасте 7—20 лет;

дети с инвалидностью в возрасте до 24 лет.

Если в семье украинских беженцев несколько учеников, то помощь можно получить на каждого из них.

Как подать заявку на помощь

Подавать заявки на участие в программе Dobry start граждане могут:

на портале empatia.mpips.gov.pl;

через интернет-банкинг (mBank SA, ING Bank Śląski SA, Alior Bank SA, Bank Pocztowy SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Bank Millennium SA, Velo Bank SA, Nest Bank SA, SGB Bank SA, Bank BPS SA, Santander);

польское мобильное приложение mZUS;

официальный сайт PUE ZUS.

Что еще стоит знать

Напомним, что у украинцев есть несколько дней, чтобы зарегистрироваться на получение финансовой помощи до 3 тыс. долларов. Заявки могут подавать все желающие, кто намерен открыть собственный бизнес.

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