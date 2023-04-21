Денежные переводы из Польши — клиенты ПриватБанка больше денег отправляют в Украину

Мобильное приложение "Приват 24". Фото: google.com.ua

В апреле 2023 года клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" резко увеличили количество денежных переводов из Польши. Это связывают с отменой платы за такую услугу.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Как изменилось количество переводов

По словам члена правления банка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, граждане из Польши осуществляли в среднем 250 переводов на карты в сутки. Для сравнения — в марте средний показатель составлял 100 переводов в день.

Как отметил представитель ПриватБанка, количество выросло после введения бесплатных переводов через "Приват24" с карт польских и немецких финучреждений.

Такая возможность будет доступна до конца июля.

Напомним, клиенты государственного ПриватБанка рассказали о проблемах после регламентных работ в приложении "Приват24", которое проводили на днях. Утверждают, что с банковской карты исчезли кредитные средства, и теперь начисляются проценты.

Также мы писали, что на протяжении 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.

Ранее украинцам предоставили возможность получать международные переводы от клиентов ведущего европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в ПриватБанке через систему PrivatMoney.