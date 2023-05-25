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Украинцы рассказали, довольны ли своими зарплатами

25 мая 2023 11:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты на фоне войны — украинцы недовольны доходами
Человек держит в руках кошелек. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы рассказали, довольны ли своими доходами и местом работы на фоне войны. Также население и бизнес оценили уровень жизни.

Результаты опроса обнародовал "Барометр качества жизни" Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА), а также Gradus Research.

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Довольны ли местом работы

По итогам опроса текущим местом работы удовлетворены 34% простых граждан и почти 70% бизнес-аудитории. В то же время, о некотором недовольстве самореализацией заявили 33% общей аудитории и 12% предпринимателей. Полное недовольство — у  соответственно 33% и 12%.

По словам аналитиков, основные факторы, которые удерживают украинцев на текущем месте работы:

  • дружеская атмосфера в коллективе:
  • комфортные и безопасные условия труда;
  • налаженные отношения с руководителем;
  • возможность работать дистанционно;
  • перспективы карьерного роста.

Достаточно ли украинцам доходов

Что касается оценки уровня дохода украинцами, то здесь показатели существенно ниже. Так, примерно 85% граждан заявили, что получают низкую зарплату, только 13% — достаточную и 2% — более чем достаточную. Среди бизнеса отрицательная оценка составляет 38%. 52% называют достаточным доход, а 10% — более чем достаточным.

В целом жизнь украинцы удовлетворительно оценивают в 39%, остальные 31% — неудовлетворительно. Высокие оценки дает молодая аудитория и жители Киева. Среди бизнесменов — 44% удовлетворены своей жизнью, 35% назвали удовлетворительной и 21% — неудовлетворительной.

Опросили более 1 тыс. человек из общей аудитории и около 360 человек среди представителей бизнеса.

Больше о доходах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов Украины рассказали о том, что сейчас власть активно ищет приемлемую для всех альтернативу отмененным доплатам в 30 тысяч гривен военнослужащим и другим силовикам в тылу. Там утверждают, что предложенная правка к закону о возврате выплат "не устраивает абсолютно никого".

 

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