Кибермошенничество в Украине — НБУ запустил кампанию по защите средств украинцев

Платежная банковская карта. Фото: Freepik

Национальный банк Украины (НБУ) планирует защитить граждан от кибермошенничества. Для этого запустили масштабную информационную кампанию "ШахрайГудбай".

Об этом сообщили в пресс-центре НБУ.

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Детали информкампании

Как отмечают в пресс-службе, кампания по информированию граждан призвана напомнить о важных правилах платежной безопасности и улучшить их осведомленность, поскольку на фоне войны возросло количество случаев платежного мошенничества.

"Сегодня мы в очередной раз запустили информационную кампанию #ШахрайГудбай. Почему это необходимо? Во время полномасштабной войны платежное мошенничество не исчезло, наоборот, наблюдалось увеличение проявлений кибермошенничества и киберпреступности", — пояснили в НБУ.

Так, сумма убытков банков, представителей торговли и клиентов от незаконных действий с платежными картами в 2022 году достигла 481 млн гривен. Показатель на 46% превышает довоенный, в 2021 году.

Кампания продлится до конца текущего года, коснувшись всех регионов Украины.

Нацбанк вместе с около 70 партнерами разными коммуникационными каналами будет рассказывать гражданам о базовых правилах платежной безопасности.

В частности, до конца мая пройдут образовательные мероприятия в учебных заведениях, направленные на повышение уровня знаний детей и молодежи по платежной безопасности. Речь идет о реализации следующих мероприятий:

проект для педагогов "Марафон послов кампании #ШахрайГудбай";

конкурс среди студентов "Платежная безопасность в комиксах";

конкурс видеоработ о платежном мошенничестве PaySafe среди учеников и студентов.

Больше о мошенничестве

Напомним, по данным полиции, в марте в Украине разоблачили очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк". Жертвами обмана стали пожилые граждане.

В апреле разоблачили очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов ПриватБанка. Обманули украинцев на 2 млн грн с помощью фишинга.

Также мы писали, что ПриватБанк продолжает блокировать банковские карты с "целью безопасности". На этот раз заморозили счет волонтерам.