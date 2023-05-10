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Правительство направит на одну из сфер 350 млн грн: кто получит дополнительные средства

10 мая 2023 09:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Правительство направит на медицинскую сферу 350 млн грн
Работница экстренной медицинской помощи. Фото: miskrada.kherson.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство планирует направить на восстановление системы здравоохранения более 350 миллионов гривен. Деньги намерены привлечь в виде очередного гранта от Всемирного банка (ВБ).

Такие планы озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает его пресс-служба.

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Куда направят средства

Как отметил глава правительства, соответствующая сумма средств поможет в восстановлении разрушенных медицинских учреждений и приобретении нового оборудования для больниц. Особенно это касается деоккупированных населенных пунктов.

"Важным элементом является повышение эффективности предоставления медицинских услуг на деоккупированных территориях, в частности, оснащение больниц альтернативными источниками питания", — объяснил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что средства правительство привлечет в рамках проекта "Heal Ukraine", который реализуется вместе с группой Всемирного банка.

Стоит отметить, что на днях в общий фонд государственного бюджета поступило 189 млн евро от Всемирного банка. Средства были предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР).

Финансирование медицинской сферы в 2022 году

В Украине в 2022 году на сферу здравоохранения направили 215,3 млрд грн. За счет международного пособия профинансировали повышенные заработные платы медикам.

Важным направлением являлась реализация программы медицинских гарантий. На нее направили 146,3 млрд грн. В частности, лекарственные средства с полным или частичным возмещением их стоимости получили около 3,8 млн украинцев.

Больше о медицинской отрасли

Напомним, в Министерстве здравоохранения (МОЗ) заявили о необходимости повышения заработных плат медицинским работникам в опасных зонах. Речь шла о врачах в Херсоне.

Ранее медицинский онлайн-портал Helsi запустил новую услугу. Благодаря ей украинцам станут доступны срочные онлайн-консультации врачей.

Также мы сообщали, что украинцы могут получить средства от Эстонского совета по делам беженцев, в частности, на срочную операцию или лечение. Максимально можно оформить до 33 тысяч.

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