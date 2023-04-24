Производство мяса – в Институте аграрной экономики предупредили о падении объемов

Животноводческая ферма в Украине. Фото: agro-business

В Украине в 2023 году объемы производства валовой продукции животноводства сократятся. Показатель уменьшится на 2,2% по сравнению с 2022 годом.

Об этом рассказали в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

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Там обнародовали "Прогноз производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2023 году (март 2023)".

Прогнозы ученых по производству

Как отметил директор Института, академик НААН Юрий Лупенко, прогнозируется уменьшение объемов производства продукции выращивания крупного рогатого скота и свиней. Однако по основным продуктам: молоко, яйца, мясо свиней оно сохранится на уровне предвоенных тенденций — в пределах 2–3%. Более существенным будет уменьшение производства продукции выращивания крупного рогатого скота — почти на 12%. Наибольшее уменьшение производства — по овцеводству.

При этом в 2023 году производство мяса птицы вырастет против предыдущего года на 1,1%, до 1,7 млн тонн. Однако такой рост ожидается на фоне существенного уменьшения этого вида продукции почти на 8% в прошлом году из-за военных действий в стране.

В то же время уменьшение показателя производства на 2,2% по сравнению с 2022 годом говорит о возобновлении довоенных тенденций развития животноводства после резкого спада в результате оккупации и военных действий в прошлом году.

Удорожание мяса

По информации портала Мinfin, после Пасхальных праздников разные виды мяса продолжили дорожать. Так, куриные бедра в марте стоили 104,47 грн/кг, а сейчас — 107,95 грн/кг.

Килограмм куриных голеней в прошлом месяце стоил 74,90 грн/кг, а во второй половине апреля в среднем стоимость фактически не изменилась — 74,95 грн/кг. Подорожало и куриное филе со 141,70 грн/кг до 143,60 грн/кг.

Супермаркеты за месяц существенно подняли цены на все виды свинины. Максимально подорожал ошеек, из которого обычно готовят шашлык. В прошлом месяце продавали за 200,65 грн/кг, а сейчас — 247,19 грн/кг. Шашлычное мясо выросло в цене со 180,16 грн/кг до 195,06 грн/кг.

Килограмм грудинки подорожал со 170,97 грн/кг до 182,16 грн/кг. Лопатка стоила в марте 162,37 грн/кг, а в апреле — 180,80 грн/кг. Подчеревок подорожал со 161,49 грн/кг до 180,96 грн/кг, а ребра — со 164,86 грн/кг до 173,71 грн/кг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в марте 2023 года зафиксировали рекордный рост стоимости ряда овощей. Ценовой тренд на удорожание продолжается с начала года.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.