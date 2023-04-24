Виробництво м’яса — в Інституті аграрної економіки попередили про падіння обсягів

Тваринницька ферма в Україні. Фото: agro-business

В Україні у 2023 році обсяги виробництва валової продукції тваринництва скоротяться. Показник зменшиться на 2,2% проти 2022 року.

Про це розповіли у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

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Там оприлюднили "Прогноз виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2023 році (березень 2023 року)".

Прогнози науковців щодо виробництва

Як зазначив директор Інституту, академік НААН Юрій Лупенко, прогнозується зменшення обсягів виробництва продукції вирощування великої рогатої худоби та свиней. Однак по основних продуктах: молоко, яйця, м’ясо свиней воно збережеться на рівні передвоєнних тенденцій — в межах 2–3%. Більш суттєвим буде зменшення виробництва продукції вирощування великої рогатої худоби — майже на 12%. Найбільше зменшення виробництва — по вівчарству.

При цьому у 2023 році виробництво м’яса птиці зросте проти попереднього року на 1,1%, до 1,7 млн тонн. Проте таке зростання очікується на фоні суттєвого зменшення цього виду продукції — майже на 8% — минулого року на тлі воєнних дій в країні.

Водночас зменшення показника виробництва на 2,2% проти 2022 року говорить про відновлення довоєнних тенденцій розвитку тваринництва після різкого спаду внаслідок окупації та воєнних дій торік.

Подорожчання м'яса

За інформацію порталу Мinfin, після Великодніх свят різні види м'яса продовжили дорожчати. Так, курячі стегна у березні коштували 104,47 грн/кг, а зараз — 107,95 грн/кг.

Кілограм курячих гомілок минулого місяця коштував 74,90 грн/кг, а в другій половині квітня у середньому вартість фактично не змінилась — 74,95 грн/кг. Подорожчало і куряче філе зі 141,70 грн/кг до 143,60 грн/кг.

Супермаркети за місяць суттєво підняли ціни на всі види свинини. Максимально подорожчав ошийок, з якого зазвичай готують шашлик. Минулого місяця продавали за 200,65 грн/кг, а зараз — 247,19 грн/кг. Шашличне м'ясо зросло в ціні зі 180,16 грн/кг до 195,06 грн/кг.

Кілограм грудинки подорожчав з 170,97 грн/кг до 182,16 грн/кг. Лопатка коштувала у березні 162,37 грн/кг, а в квітні — 180,80 грн/кг. Підчеревок подорожчав зі 161,49 грн/кг до 180,96 грн/кг, а ребра — зі 164,86 грн/кг до 173,71 грн/кг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у березні 2023 року зафіксували рекордне зростання вартості низки овочів. Ціновий тренд на подорожчання триває з початку року.

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.