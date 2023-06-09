Цены в Украине — в магазинах дорожают популярные продукты

В Украине дорожают популярные продукты: новые данные Госпродпотребслужбы
В Украине в мае 2023 года подорожали популярные продукты. Больше всего прибавили в стоимости овощи и хлеб, в то же время снизились в цене яйца и подсолнечное масло.
Новые данные ценового мониторинга обнародовало одно из управлений Госпродпотребслужбы.
Как изменились цены
Так, в прошлом месяце было зафиксировано повышение средней розничной стоимости таких продуктов:
- капуста белокочанная — на 67,7%;
- морковь — на 35,2%;
- картофель — на 23,8%;
- свекла — на 16,5%;
- лук репчатый — на 16,3%;
- батон — на 11,6%;
- хлеб ржано-пшеничный — на 9,7%;
- крупа овсяная — на 8,8%;
- молоко — на 3,6%.
В то же время снизилась средняя розничная стоимость на следующие продукты:
- свинина — на 2%,
- яйца куриные — на 20,6%,
- масло подсолнечное рафинированное — на 5,8%.
Относительную стабильность средних розничных цен продемонстрировали основные продовольственные товары:
- пшеничная мука — 22,8 грн за 1 кг;
- макаронные изделия — 31,6 грн;
- гречневая крупа — 58,3 грн;
- сахар — 34,6 грн;
- мясо птицы — 91,3 грн;
- говядина — 232,2 грн;
- сливочное масло (жирность 72,5%) — 339,2 грн;
- сметана (жирность 15%) — 94 грн;
- соль — 20,55 грн.
Больше о ценах
Напомним, в Институте аграрной экономики (ИАЭ) прогнозируют снижение цен так называемого "борщового набора". Ожидается, что овощи подешевеют уже в ближайшее время.
Ранее мы писали, что в Украине рекордно повысились цены на овощи в супермаркетах. Речь идет о картофеле, капусте, моркови и луке.
Также специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на рынках и магазинах опасного продукта. Речь идет о ввозе брокколи, обработанном вредным для здоровья препаратом.