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В Украине дорожают популярные продукты: новые данные Госпродпотребслужбы

9 июня 2023 11:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — в магазинах дорожают популярные продукты
Продавец с хлебом в магазине. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в мае 2023 года подорожали популярные продукты. Больше всего прибавили в стоимости овощи и хлеб, в то же время снизились в цене яйца и подсолнечное масло.

Новые данные ценового мониторинга обнародовало одно из управлений Госпродпотребслужбы.

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Как изменились цены

Так, в прошлом месяце было зафиксировано повышение средней розничной стоимости таких продуктов:

  • капуста белокочанная — на 67,7%;
  • морковь — на 35,2%;
  • картофель — на 23,8%;
  • свекла — на 16,5%;
  • лук репчатый — на 16,3%;
  • батон — на 11,6%;
  • хлеб ржано-пшеничный — на 9,7%;
  • крупа овсяная — на 8,8%;
  • молоко — на 3,6%.

В то же время снизилась средняя розничная стоимость на следующие продукты:

  • свинина — на 2%,
  • яйца куриные — на 20,6%,
  • масло подсолнечное рафинированное — на 5,8%.

Относительную стабильность средних розничных цен продемонстрировали основные продовольственные товары:

  • пшеничная мука — 22,8 грн за 1 кг;
  • макаронные изделия — 31,6 грн;
  • гречневая крупа — 58,3 грн;
  • сахар — 34,6 грн;
  • мясо птицы — 91,3 грн;
  • говядина — 232,2 грн;
  • сливочное масло (жирность 72,5%) — 339,2 грн;
  • сметана (жирность 15%) — 94 грн;
  • соль — 20,55 грн.

Больше о ценах

Напомним, в Институте аграрной экономики (ИАЭ) прогнозируют снижение цен так называемого "борщового набора". Ожидается, что овощи подешевеют уже в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Украине рекордно повысились цены на овощи в супермаркетах. Речь идет о картофеле, капусте, моркови и луке.

Также специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на рынках и магазинах опасного продукта. Речь идет о ввозе брокколи, обработанном вредным для здоровья препаратом.

 

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