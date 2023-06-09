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В Україні дорожчають популярні продукти: нові дані Держпродспоживслужби

9 червня 2023 11:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у магазинах дорожчають популярні продукти
Продавчиня з хлібом у магазині. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у травні 2023 року подорожчали популярні продукти. Найбільше додали у вартості овочі та хліб, водночас знизилися у ціні яйця та олія соняшникова.

Нові дані цінового моніторингу оприлюднило одне з управлінь Держпродспоживслужби.

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Як змінились ціни

Так, минулого місяця було зафіксовано підвищення середньої роздрібної вартості таких продуктів:

  • капуста білокачанна — на 67,7%;
  • морква — на 35,2%;
  • картопля — на 23,8%;
  • буряк — на 16,5%;
  • цибуля ріпчаста — на 16,3%;
  • батон — на 11,6%;
  • хліб житньо-пшеничний — на 9,7%;
  • крупа вівсяна — на 8,8%;
  • молоко — на 3,6%.

Водночас знизилась середня роздрібна вартість на наступні продукти:

  • свинина — на 2%,
  • яйця курячі — на 20,6%,
  • олія соняшникова рафінована — на 5,8%.

Відносну стабільність середніх роздрібних цін продемонстрували основні продовольчі товари:

  • пшеничне борошно — 22,8 грн за 1 кг;
  • макаронні вироби — 31,6 грн;
  • гречана крупа — 58,3 грн;
  • цукор — 34,6 грн;
  • м'ясо птиці — 91,3 грн;
  • яловичина — 232,2 грн;
  • вершкове масло (жирність 72,5%) — 339,2 грн;
  • сметана (жирність 15%) — 94 грн;
  • сіль — 20,55 грн.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Інституті аграрної економіки (ІАЕ) прогнозують зниження цін так званого "борщового набору". Очікується, що овочі подешевшають вже найближчим часом.

Раніше ми писали, що в Україні рекордно підвищилися ціни на овочі у супермаркетах. Йдеться про картоплю, капусту, моркву та цибулю.

Також фахівці Держспоживслужби попереджають українців про появу на ринках та в магазинах небезпечного продукту. Йдеться про ввезення броколі, оброблене шкідливим для здоров'я препаратом.

 

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