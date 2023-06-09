Ціни в Україні — у магазинах дорожчають популярні продукти

В Україні дорожчають популярні продукти: нові дані Держпродспоживслужби
В Україні у травні 2023 року подорожчали популярні продукти. Найбільше додали у вартості овочі та хліб, водночас знизилися у ціні яйця та олія соняшникова.
Нові дані цінового моніторингу оприлюднило одне з управлінь Держпродспоживслужби.
Як змінились ціни
Так, минулого місяця було зафіксовано підвищення середньої роздрібної вартості таких продуктів:
- капуста білокачанна — на 67,7%;
- морква — на 35,2%;
- картопля — на 23,8%;
- буряк — на 16,5%;
- цибуля ріпчаста — на 16,3%;
- батон — на 11,6%;
- хліб житньо-пшеничний — на 9,7%;
- крупа вівсяна — на 8,8%;
- молоко — на 3,6%.
Водночас знизилась середня роздрібна вартість на наступні продукти:
- свинина — на 2%,
- яйця курячі — на 20,6%,
- олія соняшникова рафінована — на 5,8%.
Відносну стабільність середніх роздрібних цін продемонстрували основні продовольчі товари:
- пшеничне борошно — 22,8 грн за 1 кг;
- макаронні вироби — 31,6 грн;
- гречана крупа — 58,3 грн;
- цукор — 34,6 грн;
- м'ясо птиці — 91,3 грн;
- яловичина — 232,2 грн;
- вершкове масло (жирність 72,5%) — 339,2 грн;
- сметана (жирність 15%) — 94 грн;
- сіль — 20,55 грн.
Більше про ціни
Нагадаємо, в Інституті аграрної економіки (ІАЕ) прогнозують зниження цін так званого "борщового набору". Очікується, що овочі подешевшають вже найближчим часом.
Раніше ми писали, що в Україні рекордно підвищилися ціни на овочі у супермаркетах. Йдеться про картоплю, капусту, моркву та цибулю.
Також фахівці Держспоживслужби попереджають українців про появу на ринках та в магазинах небезпечного продукту. Йдеться про ввезення броколі, оброблене шкідливим для здоров'я препаратом.