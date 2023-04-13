Депозиты в валюте — объем вкладов украинцев вырос до максимума за восемь лет

Украинское финучреждение "Ощадбанк" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине объем депозитов в валюте увеличился на 459 миллионов долларов (+2,5%), до 18,7 миллиарда долларов. Это максимум, начиная с февраля 2015 года.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

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Рост вкладов в валюте

Как отметил Гетманцев, 85% прироста депозитов обеспечил корпоративный сектор, в то время как прирост депозитов населения был умеренным.

"Из-за укрепления курса гривны против доллара на наличном рынке спрос на специальные валютные депозиты для населения потерял импульс. В марте валютные вклады населения выросли всего на 8 млн долл., хотя последние 6 месяцев до этого росли в среднем почти по 200 млн долл. в месяц", — заметил он.

В целом с начала войны (март-2023 против марта-2022) депозиты в гривне выросли на 261 млрд грн (+26,5%), в валюте на 3 млрд долл. (+19,3%).

"Распространенным мнением является, что такой рост имел своим главным первоисточником прирост вкладов к вопросу со стороны населения (прежде всего военных). Это не совсем так. Поскольку 2/3 прироста гривневых и прироста валютных депозитов обеспечил корпоративный сектор", — объяснил Гетманцев.

Рост ставок по депозитам в гривне

В то же время продолжается тенденция роста ставок по новым депозитам в гривне. Процентная ставка по вкладам корпоративного сектора за месяц выросла до 13,4% (+1,3 п.п. за месяц, +5,8 п.п. за первый квартал), по вкладам населения — до 11,4% (+ 0,6 п.п. и + 3,2 п.п. соответственно).

Также улучшается срочность депозитов. По данным на конец февраля, доля срочных вкладов повысилась с 26,7% до 29,4% на конец 2022-го. В марте процесс привлечения срочных депозитов должен был ускориться, добавил глава комитета.

Что еще стоит знать

Ранее в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

Также мы писали, что в Украине на начало 1 марта 2023 года существенно возросла сумма вкладов граждан, в частности, физлиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов. Общий объем составил 1,05 трлн гривен.

Напомним, в Украине может быть отменено налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, который зарегистрировали в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.