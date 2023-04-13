Депозити у валюті — обсяг вкладів українців зріс до максимуму за вісім років

Українська фінустанова "Ощадбанк" у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні обсяг депозитів у валюті збільшився на 459 мільйонів доларів (+2,5%), до 18,7 мільярда доларів. Це максимум, починаючи з лютого 2015 року.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

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Зростання вкладів у валюті

Як зазначив Гетманцев, 85% приросту депозитів забезпечив корпоративний сектор, тоді як приріст депозитів населення був помірним.

"Через укріплення курсу гривні проти долара на готівковому ринку попит на спеціальні валютні депозити для населення втратив імпульс. У березні валютні вклади населення зросли лише на 8 млн дол., хоча останні 6 місяців до цього зростали у середньому майже по 200 млн дол. на місяць", — зауважив він.

Загалом з початку війни (березень-2023 проти березня-2022) депозити у гривні зросли на 261 млрд грн (+26,5%), у валюті на — 3 млрд дол. (+19,3%).

"Поширеною думкою є, що таке зростання мало своїм головним першоджерелом приріст вкладів до запитання з боку населення (насамперед військових). Це не зовсім так. Оскільки 2/3 приросту гривневих і ¾ приросту валютних депозитів забезпечив корпоративний сектор", — пояснив Гетманцев.

Зростання ставок за депозитами у гривні

Водночас триває тенденція до зростання ставок за новими депозитами у гривні. Відсоткова ставка за вкладами корпоративного сектору за місяць зросла до 13,4% (+1,3 в.п. за місяць, +5,8 в.п. за перший квартал), за вкладами населення — до 11,4% (+0,6 в.п. і + 3,2 в.п. відповідно).

Також покращується строковість депозитів. За даними на кінець лютого, частка строкових вкладів підвищилась із 26,7% до 29,4% на кінець 2022-го. У березні процес залучення строкових депозитів мав прискоритись, додав голова комітету.

Що ще варто знати

Раніше у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

Також ми писали, що в Україні на початок 1 березня 2023 року суттєво зросла сума вкладів громадян, зокрема, фізосіб-підприємців у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів. Загальний обсяг сягнув 1,05 трлн гривень.

Нагадаємо, в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.