Соцуслуги в Украине — Минсоцполитики введет специальный реестр

Появится Реестр поставщиков и получателей соцуслуг

В Украине планируют обновить механизм предоставления социальных услуг гражданам. Для этого намерены ввести Реестр поставщиков и получателей соцуслуг.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Что позволит появление Реестра

Как поясняют в Минсоцполитики, Реестр предоставлятелей и получателей соцуслуг — это автоматизированная система, предназначенная для сбора, накопления и использования сведений о поставщиках и получателях таких услуг. Это составляющая Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

В ведомстве отметили, что благодаря введению Реестра станет гораздо проще регистрировать поставщиков социальных услуг и быстрее получать такие услуги. Все потому, что органы соцзащиты получат возможность удобного доступа к информации об их поставщиках.

В свою очередь, государство сможет контролировать прозрачность и соблюдение всех норм поставщиками соцуслуг.

Больше о помощи украинцам

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" обещает некоторым украинцам дополнительную денежную поддержку. Речь идет о гражданах, которые получили финансовую помощь от международных организаций через этот банк.

Также мы писали, что в Польше для украинских беженцев работает программа финансовой помощи, по которой можно получить до 18 тыс. гривен. Возобновил регистрацию на денежные выплаты немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Новини.LIVE сообщали, что украинцы, пострадавшие от войны, имеют право на финансовую помощь. В частности, денежные выплаты можно оформить от шести интернациональных организаций.