Авторынок в Украине — несмотря на войну выросли продажи элитных авто

В Украине, несмотря на войну, выросли продажи элитных авто: эксперты объяснили тенденцию
На украинском автомобильном рынке наблюдается повышенный спрос на новые автомобили премиального сегмента, несмотря на полномасштабную войну. Количество продаж таких автомобилей превысило 20% от общего числа.
Об этом сообщают автоэксперты Bigmirnet.
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Продажи авто в январе 2023-го
По результатам января 2023 года, наиболее популярными элитными машинами в стране были немецкие внедорожники.
Каждый пятый автомобиль был из премиум-сегмента, то есть доля такого транспорта составляла 20,7% рынка новых авто. Это настоящий рекорд, говорят аналитики.
Однако, по словам экспертов, такая тенденция в действительности вызвана не только улучшением ситуации в стране, а обычным процентным соотношением. Поскольку в целом население стало меньше покупать новые машины среднего и бюджетного ценового сегмента.
Самые популярные авто
В январе 2023 года были такие самые популярные премиальные автомобили:
- Mercedes-Benz GLE;
- BMW X5;
- Mercedes-Benz GLS;
- BMW X7;
- BMW X6.
Больше об авторынке
В Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" заявили о рекордном показателе продаж автобусов на украинском рынке. Речь идет о количестве продаж, зафиксированных в январе 2023 года.
В январе на рынке электромобилей продажи выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, за месяц автопарк пополнился около 1,3 тыс. электрокаров.
Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили, купленные в Украине по итогам января 2023 года. Доля таких новых автомобилей достигла почти 22% (677 новых автомобилей) от всех машин, приобретенных украинцами.
Напомним, в Украине рынок автострахования реформируется. В частности, увеличатся суммы страховых выплат в случае аварий, расширится список транспортных средств, которые обязательно будут нуждаться в страховании, изменятся сроки рассмотрения заявления о страховой выплате.