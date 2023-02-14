Авторынок в Украине — несмотря на войну выросли продажи элитных авто

Количество продаж таких автомобилей превысило 20% от общего числа

На украинском автомобильном рынке наблюдается повышенный спрос на новые автомобили премиального сегмента, несмотря на полномасштабную войну. Количество продаж таких автомобилей превысило 20% от общего числа.

Об этом сообщают автоэксперты Bigmirnet.

Продажи авто в январе 2023-го

По результатам января 2023 года, наиболее популярными элитными машинами в стране были немецкие внедорожники.

Каждый пятый автомобиль был из премиум-сегмента, то есть доля такого транспорта составляла 20,7% рынка новых авто. Это настоящий рекорд, говорят аналитики.

Однако, по словам экспертов, такая тенденция в действительности вызвана не только улучшением ситуации в стране, а обычным процентным соотношением. Поскольку в целом население стало меньше покупать новые машины среднего и бюджетного ценового сегмента.

Самые популярные авто

В январе 2023 года были такие самые популярные премиальные автомобили:

Mercedes-Benz GLE;

BMW X5;

Mercedes-Benz GLS;

BMW X7;

BMW X6.

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В Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" заявили о рекордном показателе продаж автобусов на украинском рынке. Речь идет о количестве продаж, зафиксированных в январе 2023 года.

В январе на рынке электромобилей продажи выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, за месяц автопарк пополнился около 1,3 тыс. электрокаров.

Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили, купленные в Украине по итогам января 2023 года. Доля таких новых автомобилей достигла почти 22% (677 новых автомобилей) от всех машин, приобретенных украинцами.

Напомним, в Украине рынок автострахования реформируется. В частности, увеличатся суммы страховых выплат в случае аварий, расширится список транспортных средств, которые обязательно будут нуждаться в страховании, изменятся сроки рассмотрения заявления о страховой выплате.