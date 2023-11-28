Врачам запретят тайное сотрудничество с производителями медикаментов — детали

Доктор с пациентом. Фото: Freepik

В Украине на законодательном уровне врачам и фармацевтам запретят назначать медикаменты из-за выгоды от производителя. Правительство поддержало соответствующий проект закона.

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

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Подробнее о законопроекте

Как отмечают в министерстве, проект закона теперь должна рассмотреть Верховная Рада.

Документ предусматривает, что врачи, фармацевты и специалисты по реабилитации не смогут больше требовать, просить и получать деньги за назначение лекарства от конкретного производителя. При этом запрет будет распространяться на разные медицинские изделия, средства реабилитации.

Кроме того, запретят использовать бланки для рецептов фармацевтических компаний, где изображена их рекламная информация.

Фармацевты должны по просьбе покупателей предоставлять достоверные сведения об имеющихся аналогах. Сокрытие информации о лекарствах с аналогичным более дешевым действенным веществом будет недопустимым.

Как констатируют в ведомстве, сейчас производители, дистрибьюторы медикаментов и представители фармкомпаний продолжают практику взаимодействия с работниками медучреждений по продвижению собственной продукции. Обычно это подкрепляется раздачей сувенирной, брендированной продукции, подарков, премий от представителей фармацевтической индустрии.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы даже во время военного положения имеют право на финансирование по больничным. Работодатели по-прежнему должны подавать заявление-расчет с информацией о начисленных застрахованным лицам средствах, однако существуют случаи, когда в выплатах могут отказать.

Также мы писали, что в Украине на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

Ранее медицинский онлайн-портал Helsi запустил новую услугу. Благодаря ей украинцам теперь доступны срочные онлайн-консультации врачей.