Лікарям заборонять таємну співпрацю з виробниками медикаментів — деталі

Лікар з пацієнтом. Фото: Freepik

В Україні на законодавчому рівні лікарям та фармацевтам заборонять призначати медикаменти через вигоду від виробника. Уряд підтримав відповідний проєкт закону.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Детальніше про законопроєкт

Як зазначають у міністерстві, проєкт закону тепер має розглянути Верховна Рада.

Документ передбачає, що лікарі, фармацевти та спеціалісти з реабілітації не зможуть більше вимагати, просити та отримувати гроші за призначення ліків від конкретного виробника. При цьому заборона буде поширюватися на різні медичні вироби, засоби реабілітації.

Окрім того, заборонять використовувати бланки для рецептів фармацевтичних компаній, де зображено їхню рекламну інформацію.

Фармацевти муситимуть на прохання покупців надавати достовірні відомості про аналоги, які є в наявності. Приховування інформації про ліки з аналогічною дешевшою дієвою речовиною буде неприпустимим.

Як констатують у відомстві, зараз виробники, дистриб'ютори медикаментів та представники фармкомпаній продовжують практику взаємодії з працівниками медзакладів для просування власної продукції. Як правило, це підкріплюється роздачею сувенірної, брендованої продукції, подарунків, премій від представників фармацевтичної індустрії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці навіть під час воєнного стану мають право на фінансування за лікарняними. Роботодавці, як і раніше, мають подавати заяву-розрахунок з інформацією про нараховані застрахованим особам кошти, проте існують випадки, коли у виплатах можуть відмовити.

Також ми писали, що в Україні на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

Раніше медичний онлайн-портал Helsi запустив нову послугу. Завдяки їй українцям тепер доступні термінові онлайн-консультації лікарів.