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В Украине продолжают дорожать овощи: какие сейчас цены

31 марта 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на овощи — в Украине продолжают дорожать продукты
Изменились цены на картофель, капусту и морковь
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских магазинах продолжают дорожать овощи. Изменились цены на картофель, капусту и морковь на полках супермаркетов.

Об этом свидетельствуют данные портала Мinfin.

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Какие сейчас цены на овощи

За месяц средняя цена молодой капусты повысилась почти на 15 грн, достигнув в стоимости 69,90 грн/кг. Один килограмм белокочанной капусты повысился в цене с 14,83 до 24,85 грн/кг.

Также повысились ценники на морковь. Сейчас один килограмм стоит 47,02 грн/кг, месяц назад было 31,16 грн/кг. Цена колеблется от 39,69 грн/кг в Новусе до 56,90 грн/кг в МегаМаркете.

Цены на картофель снизились в среднем на несколько копеек, до 9,81 грн/кг. В частности, на полках Ашан стоит 8,50 грн/кг, 13,90 грн/кг — в МегаМаркете. При этом молодой картофель подешевел на 97 копеек, до 15,00 грн/кг.

Прогнозы экспертов

По данным экспертов, в Украине этой весной снова могут измениться цены на полках магазинов в сторону роста. Прогнозируют удорожание молочной продукции, свинины, огурцов и помидоров.

В частности, цены на овощи в стране повышаются, прежде всего, из-за проблем тепличных хозяйств, которые сталкиваются с высокой стоимостью энергоносителей. Недостаток помидоров и огурцов связан с оккупацией Херсонщины, где традиционно много выращивалось овощей.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказывают, что в 2023 году украинские аграрии намерены расширить посевные площади под овощи, которые рекордно дорожают из-за дефицита. Ожидается, что это позволит получить больший урожай и снизить цены.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

Ранее мы писали, что в украинской экономике в 2023 году ожидается незначительное восстановление благодаря улучшению ситуации в сфере безопасности и логистики. Также снизит обороты потребительская инфляция. Об этом сообщается в обновленном макропрогнозе инвесткомпании ICU.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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