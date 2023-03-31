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В Україні продовжують дорожчати овочі: які зараз ціни

31 березня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на овочі — в Україні продовжують дорожчати продукти
Змінилися ціни на картоплю, капусту та моркву
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських магазинах продовжують дорожчати овочі. Змінилися ціни на картоплю, капусту та моркву на полицях супермаркетів.

Про це свідчать дані порталу Мinfin.

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Які зараз ціни на овочі

За місяць середня ціна молодої капусти підвищилась майже на 15 грн, досягнувши вартості 69,90 грн/кг. Один кілограм білокачанної капусти підвищився у ціні з 14,83 до 24,85 грн/кг.

Також підвищилися цінники на моркву. Зараз один кілограм коштує 47,02 грн/кг, а місяць тому було 31,16 грн/кг. Ціна коливається від 39,69 грн/кг у Новусі, до 56,90 грн/кг у МегаМаркеті.

Ціни на картоплю зменшилися у середньому на кілька копійок, до 9,81 грн/кг. Зокрема, на полицях Ашан коштує 8,50 грн/кг, 13,90 грн/кг — у МегаМаркеті. При цьому молода картопля здешевшала на 97 копійок, до 15,00 грн/кг.

Прогнози експертів

За даними експертів, в Україні цієї весни знову можуть змінитися ціни на полицях магазинів у бік зростання. Прогнозують подорожчання молочної продукції, свинини, огірків та помідорів.

Зокрема, ціни на овочі в країні підвищуються насамперед через проблеми тепличних господарств, які стикаються з високою вартістю енергоносіїв. Нестача помідорів та огірків пов'язана з окупацією Херсонщини, де традиційно багато вирощувалося овочів.

Водночас у Міністерстві аграрної політики та продовольства розповідають, що у 2023 році українські аграрії мають намір розширити посівні площі під овочі, які рекордно дорожчають через дефіцит. Очікується, що це дасть змогу отримати більший врожай та зменшити ціни.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

Раніше ми писали, що в українській економіці у 2023 році очікується незначне відновлення завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики. Також знизить оберти споживча інфляція. Про це повідомляється в оновленому макропрогнозі інвесткомпанії ICU.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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