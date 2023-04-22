Цены в Украине — в супермаркетах продолжает дорожать лук

Покупатели в продуктовом магазине. Фото: google.com.ua

В украинских супермакетах на этой неделе снова начали активно расти цены на лук. Стоимость овоща увеличилась на 10% по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Читайте также:

Какие цены на лук

По словам экспертов, украинские фермеры отгружают товар за 38–45 грн/кг.

Основным фактором роста цен называют сезонное истощение запасов овощей на складах. Также многие фермеры остановили продажи, провоцируя на рынке ажиотаж среди покупателей и, соответственно, рост цен.

За последний год цены на лук в Украине выросли в 3,7 раза. По прогнозу аналитиков, овощ будет продолжать дорожать. Цены остановятся, когда на рынок начнет массово поступать новый урожай.

Следует отметить, что с начала года цены на лук в Украине выросли на несколько десятков гривен.

По данным портала Мinfin, отслеживающего ценовую динамику, среднемесячная цена на лук в апреле составляет 164,27 гривны. В марте его продавали по 148,33 гривны.

Источник: Мinfin

Как изменились среднемесячные цены на лук за последние годы:

Источник: Мinfin

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в марте 2023 года зафиксировали рекордный рост стоимости ряда овощей. Ценовой тренд на удорожание продолжается с начала года.

Также мы писали, что в Украине ближайшим летом стоимость фруктов не будет низкой. Об этом указывают ряд факторов, отмечают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).