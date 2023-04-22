Ціни в Україні — у супермаркетах продовжує дорожчати цибуля

Покупці у продуктовому магазині. Фото: google.com.ua

В українських супермакетах цього тижня знову почали активно зростати ціни на цибулю. Вартість овоча збільшилася на 10% порівняно з минулим тижнем.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Які ціни на цибулю

За словами експертів, українські фермери відвантажують товар за 38-45 грн/кг.

Основним чинником зростання цін називають сезонне виснаження запасів овочів на складах. Також багато фермерів зупинили продажі, провокуючи на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін.

За останній рік ціни на цибулю в Україні зросли у 3,7 разу. За прогнозом аналітиків, овоч продовжуватиме дорожчати. Ціни зупиняться, коли на ринок почне масового надходити новий врожай.

Варто зауважити, що з початку року ціни на цибулю в Україні зросли на кілька десятків гривень.

За даними порталу Мinfin, який відстежує цінову динаміку, середньомісячна ціна на цибулю у квітні становить 164,27 гривні. У березні її продавали за 148,33 гривні.

Джерело: Мinfin

Як змінилися середньомісячні ціни на цибулю за останні роки:

Джерело: Мinfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у березні 2023 року зафіксували рекордне зростання вартості низки овочів. Ціновий тренд на подорожчання триває з початку року.

Також ми писали, що в Україні найближчого літа вартість фруктів не буде низькою. На це вказують низка факторів, наголошують аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).