В Укренерго назвали ключові компоненти для проходження наступної зими

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький

Голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для підготовки країни до наступної зими або можливих терористичних атак потрібно чотири ключові компоненти. Це фізичний захист енергооб'єктів, відновлення генерації, обладнання та гроші.

Про це Кудрицький повідомив в ефірі телемарафону.

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Наступний опалювальний сезон

Кудрицький зазначив, що компанія активно готується до наступної зими та приймає рішення, які дозволять захистити об'єкти.

У плані компанії встигнути до наступного опалювального сезону значно посилити захист об'єктів і зробити їх більш стійкими до ворожих ударів.

Один із ключових компонентів — фізичний захист об'єктів, тобто інженерні укріплення, які дозволять зробити підстанції стійкішими до можливих атак. Інший компонент — відновлення генерації, зокрема гідро-, теплоелектростанцій, підготовка теплоелектроцентралей до зими.

Крім того, важливо законтрактувати та привезти до України достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж та електростанцій. Важливим компонентом є наявність грошей, які потрібні для ремонту пошкоджених енергооб'єктів, підстанцій та мереж.

Кудрицький наголосив, що наявність цих ключових компонентів необхідна для того, щоб підготуватися та пройти наступну зиму без таких стресів та масштабних відключень, які були минулого сезону.

Він також зазначив, що компанія співпрацює з Державним агентством з відновлення та розвитку інфраструктури України для захисту магістральної інфраструктури та критично важливих енергооб'єктів.

Нагадаємо, у ДТЕК Київські електромережі розповіли про деталі роботи української енергетичної системи. Обсяги споживання не є сталими, і вони залежать кількох факторів.

Також ми писали, що у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.

Додамо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.